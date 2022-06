Tak dlouho se chodí pro vodu až se ucho utrhne a do třetice všeho zlého. Čtyřicetiletý muž se v období od března do června dopustil v Jihlavě tří krádeží, při nichž způsobil škodu přes čtyřicet tisíc korun. „V březnu ve dvou případech vnikl do bytového domu a odcizil různé věci. V prvním případě se ve společných prostorech domu vloupal do skříněk a odcizil nářadí, oblečení a další věci,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.