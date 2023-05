Muž, který vyučoval náboženství i ve škole na Jihlavsku a děti své družky vedl k víře, byl odsouzen za znásilnění dívky mladší patnácti let. Poškozené navíc způsobil těžkou újmu na zdraví související s jejím psychickým stavem, za což jí musí vyplatit 150 tisíc korun odškodné za nemajetkovou újmu.

Jméno obžalovaného redakce Deníku zná, ale nebude ho vzhledem k věku oběti ani citlivosti případu zveřejňovat.

Podle soudu muž teprve jedenáctiletou dívku zneužíval v roce 2016 a začátkem roku 2017. Podle obžaloby měl zneužít její bezbrannosti a osahávat ji na intimních místech. Dívka chování přítele své matky těžce nesla. „Asi čtyřikrát se zneužívaná dívka pokusila o sebevraždu, a tím se na to i přišlo,“ upozornil už dříve žalobce Adam. Obžalovanému hrozil trest od pěti do dvanácti let.

Podle žalobce matka zřejmě něco tušila, ale příliš to neřešila. Navíc s obžalovaným čekala dítě. Následně se ale rozešli. „Jednou si matka všimla, že má její druh ruku v rozkroku její dcery,“ uvedl Adam příklad, který měl matku varovat.

Obžalovaný u soudu vše popřel. Řekl, že jeho chování k poškozené bylo harmonické, a pokud se k dívce choval vlídně, pak to byl projev jeho otcovské lásky k ní. Studovaný muž měl běžné občanské zaměstnání. Od církve měl povoleno vyučovat náboženství na školách. Jakmile se ale skandál se zneužíváním provalil, jeho školní aktivita skončila.