Muž se v období od ledna do poloviny července letošního roku dopustil osmi případů krádeže na různých místech. V Jihlavě vnikl do kostela a odcizil hotovost z kasičky a starožitný kalich. Vykradl také auto, které před kostelem stálo. „Kostely muže zřejmě fascinovaly, neboť koncem června vnikl do dalšího ve Vysokých Studnicích, kde tak jako u prvního činu násilím otevřel pokladničku a odcizil finanční hotovost,“ dodala Lébrová.