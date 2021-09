"Sedmapadesátiletý muž jel na jízdním kole ve směru od Luk nad Jihlavou a na silnici havaroval. Při nehodě se cyklista zranil a na ošetření byl zdravotnickou záchrannou službou převezen do jihlavské nemocnice," informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.