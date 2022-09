Matouše B. do psychiatrické nemocnice převezli z vazby poté, co bylo jeho trestní stíhání letos v únoru zastaveno pro nepříčetnost. Podle posudku znalců v době činu trpěl závažnou duševní poruchou. Ta se u něj podle lékařů rozvinula poté, co užíval návykové látky, především marihuanu. „Můj stav se výrazně zlepšil poté, co jsem začal pravidelně užívat léky. K lékaři budu pravidelně docházet,“ slíbil před soudem Matouš. B., který s přítelkyní čeká dítě a chce pracovat.

Ještě v květnu to přitom vypadalo, že se ústavní léčbě nevyhne. Státní zástupce i lékaři navrhovali delší hospitalizaci. Soud ale chtěl mít jistotu a soudnímu znalci nařídil Matouše B. znovu prohlédnout „Diagnóza není pevně stanovena. Rozcházím se s názorem lékařů psychiatrické nemocnice. V každém případě je jasné, že v době činu byl pacient nepříčetný, to se nijak nemění,“ řekl u soudu znalec Petr Hromada. I on se nakonec přiklonil k ambulantní léčbě s tím, že se situace změnila. „Pacient bere léky, za dobu hospitalizace prošel úspěšně uvolněným režimem a nemá sklony k recidivě,“ podotkl Hromada.

Rozhodnutí jihlavského soudu nabylo právní moci ihned po vyhlášení usnesení. Všechny strany se vzdaly práva na podání stížnosti. Matouš B. je tak od středy volný.

Policie ho po dopadení obvinila z toho, že loni v září a říjnu poškodil celkem devět vysílačů v Jihlavě a okolí. Ve všech případech použil pákové kleště, jimiž přestřihl kabely vedoucí do technologického zázemí. Do oplocených objektů se vloupával především ve večerních hodinách.

Dopaden byl krátce poté, co z provozu odstřihl vysílač na kopci Kolíbl nad Jihlavou. Podle policie měl u sebe mimo jiné pákové kleště, kterými kabely poškodil.

Předběžná škoda na poničených vysílačích je několik desítek tisíc korun. Policie to posoudila jako trestný čin poškození obecně prospěšného zařízení. Z provozu totiž vyřadil tisíce uživatelů mobilního signálu včetně nemožnosti dovolat se na tísňovou linku. Za to mu hrozilo až šest let vězení.

Matouš B. se veřejně proti nové technologii 5G nikde nevymezoval. Podle jeho obhájce policii řekl, že se někde dočetl o škodlivosti nové technologie. Přiznal se ale pouze k jednomu útoku. V minulosti bral drogy a za jejich prodej skončil i před soudem. Odsouzen byl opakovaně. Naposledy loni na jaře.