Rozsudek není pravomocný. Krechler si ještě nechal čas na rozmyšlenou. Zda se odvolá, či nikoli by měl jeho obhájce soudu sdělit během týdne.

„Obžalovaný se dopustil toho nejhoršího, čeho se lze vůbec v dopravě dopustit. Byl opilý, usmrtil dva lidi a z místa nehody ujel, aniž by se snažil poškozeným pomoci,“ konstatoval státní zástupce Miroslav Novák. Ten s rozsudek souhlasí a odvolávat se nebude.

Pro pozůstalé je ale trest za zmaření dvou lidských životů nedostatečný.

„Je to málo, zvířata u nás mají větší cenu než člověk,“ míní jedna z pozůstalých, která prakticky celé jednání proplakala.

Soudce Vladimír Sova řekl, že svými okolnostmi jde o vůbec jeden z nejhorších případů svého druhu v historii soudu.

„Chápu, že žádný trest nemůže nahradit lidský život, ale soud se musí držet zákony a svým svědomím. Obžalovaný byl ohrožen trestní sazbou od tří do deseti let. Pro nás byla horní hranice šest a půl roku. Nakonec jsme uložil o rok mírnější trest, protože jde o netrestaného člověka, který se doznal, projevil lítost a bude se snažit uhradit finanční náhradu, kterou poškozeným uhradila pojišťovna,“ konstatoval Vladimír Sova, který naznačil, že nevěří tomu, že obžalovaný usedl v osudný večer pod vlivem alkoholu za volant poprvé.

Zapíjel svobodu kamaráda

Tragédie se odehrála 18. srpna ve tři hodiny ráno na silnici mezi Čenkovem a Třeští na Jihlavsku. Krechler řekl, že předtím popíjel s kamarády, když zapíjel svobodu jednoho z nich. Pak se šel bavit na pouť, kde popíjel dál. Domu ho vzal soused.

„Převlékl jsem se a autem jsem jel do Čenkova na zábavu. Pil jsem pivo a nějaké lihoviny. Už si nepamatuju jak jsem dostal do auta. Z Čenkova jsem vyrazil na Třešť. Pamatuji si, že jsem po cestě do něčeho narazil,“ popsal soudu Krechler, který byl tak opilý, že vůbec netušil, co se kolem něj děje.

Poté, co smetl dva chodce, vjel do pole, a aniž by se snažil zjistit do čeho narazil, otočil se a jel zpátky do Čenkova. Po cestě si jeho auta všimlo několik svědků. Vydávalo totiž divné zvuky, nemělo nárazník a pod nápravou bylo plné drnů. Krechler pak z Čenkova jel zpátky k místu nehody. Tam už ho svědci vyvedli z auta a vzali mu klíčky ze zapalování. Zhruba dvě hodiny po nehodě mu v krvi naměřili 2,54 promile alkoholu. Podle znalců byl těžce opilý. Sražení chodci Jiří a Tomáš K. byli na místě mrtví. Podle soudních znalců byla jejich zranění neslučitelná se životem. Krechler je srazil prostředkem svého auta v rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů v hodině, když nezvládl řízení a vyjel ze své jízdní dráhy do levého pruhu.