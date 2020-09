Ve vězení skončili další dealeři tvrdých drog z Jihlavska

Okresní soud v Jihlavě poslal do vězení další dealery drog. Šestatřicetiletý David Janikovič z Jihlavy a jeho o jedenáct let mladší přítelkyně Jaroslava Komůrková z Ježené byli dopadeni letos 20. ledna při cestě z Prahy do Jihlavy. U sebe měli pervitin, extázi i marihuanu.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Janikoviče poslal soud do vězení na čtyři roky, Komůrkovou na dva a půl roku. Janikovičovi přitížil jeho bohatý trestný rejstřík, Komůrkové to, že byla v podmínce. V jejím případě je rozsudek pravomocný. Rolí Janikoviče se zřejmě bude ještě zabývat Krajský soud v Brně. „Oba obžalovaní nejméně od července loňského roku až do svého zadržení prodali desítky dávek pervitinu. Někdy využili protislužby, například odvoz autem,“ uvedl jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda. Opilec vykopl dveře čekárny v Jihlavě, putoval na záchytku Přečíst článek › Janikovič, který je nezaměstnaný prodal podle obžaloby pervitin nejméně ve 103 případech sedmi lidem. Na různých místech v Jihlavě, Třešti a Batelově jim prodal nejméně přes padesát gramů tvrdé drogy. Za jeden gram inkasoval kolem dvou tisíc korun. Celkem vydělal kolem 142 tisíc korun. Komůrková je také nezaměstnaná. Za drogový delikt byla odsouzena v roce 2017. Tehdy dostala podmínku, která ji měla skončit letos v říjnu. Přesto neváhala a drogy prodávala dál. Okruh odběratelů měli oba dealeři podobný. Komůrková měla sama prodat pervitin nejméně ve 118 případech sedmi lidem. Celkově jim poskytla nejméně přes padesát gramů drogy, za což měla inkasovat nejméně 120 tisíc korun. Kraj Vysočina trvá na tom, aby vysokorychlostní trať vedla přes Jihlavu Přečíst článek › Rozsudek nad oběma padl v úterý 8. září. Druhý den ve středu tentýž soud řešil případ obchodního zástupce Jiřího Kašpara z Brna, který si na Vysočinu jezdil pro zásoby kokainu od dealera z Prahy. Vždy se potkali na půl cesty v Humpolci, kde si drogu předali. Setkali se několikrát a Kašpar nakoupil nejméně 300 gramů kokainu. Za tak velké množství mu hrozilo vězení, ale jeho úplné doznání mu dopomohlo k výchovnému podmínečnému odsouzení. Soud mu ale zabavil jeho BMW s nímž pro kontraband jezdil a mobilní telefon. Rozsudek v tomto případě nabyl právní moci ihned po vyhlášení rozsudku. Kašpar i státní zástupce se odvolání vzdali.

Autor: Roman Martínek