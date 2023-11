/VIDEO/ Policejní prověřování v souvislosti s veřejnými zakázkami na jihlavském magistrátu neodhalilo nic nezákonného. Deníku to sdělila policie. Potvrdil to i magistrát.

Záznam ze zasedání zastupitelstva v Jihlavě. | Video: Město Jihlava

„Věc jsme odložili, neboť jsme prověřováním nezjistili, že by došlo ke spáchání trestného činu,“ konstatovala policejní mluvčí Jana Kroutilová. Trestní oznámení podával před asi čtyřmi měsíci tajemník magistrátu Evžen Zámek.

Také on na posledním jednání zastupitelstva zmínil, že policie věc prověřila a nakonec nezjistila nic, co by vedlo k obvinění konkrétní osoby. Tajemníka o tom policie vyrozuměla prostřednictvím usnesení o takzvaném odložení věci. „Šlo o zakázky malého rozsahu. Měli jsme pochybnosti, zda tam nedochází k nějakým problémům,“ řekl na jednání zastupitelstva Zámek.

Podle něj je tímto celá věc uzavřená. „Považoval jsem za správné oznámení podat, protože je to naše povinnost,“ uvedl Zámek, který se domníval, že údajná pochybení jsou vážnějšího charakteru.

„Jsem rád, že se to prověřilo a že to dopadlo takhle,“ dodal tajemník Zámek.

Servisní práce známým

Kriminalisté podle informací Deníku zjišťovali konkrétní informace k úředníkovi z oddělení správy budov. Ten měl zadávat servisní práce svým známým a měl za to inkasovat provize. Podle policie to ale nebyl trestný čin.

Magistrát se na dřívější dotaz Deníku nechtěl ke kauze vyjadřovat. Komentovat nechtěl ani pracovněprávní vztahy. Údajně měl být totiž problémový úředník propuštěný. To ale úřad popřel.

„Obecně mohu sdělit, že letos nebyl nikdo z pracovního poměru na magistrátu propuštěn,“ reagoval mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Zdroj: Deník/Martin Singr