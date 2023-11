Oním násilníkem byl osmadvacetiletý Libor Černý z Jihlavy. Původně byl stíhán pouze na okrese, ale poté, co znalci konstatovali, že šlo o brutální útok na dva lidi, případ si převzali krajští kriminalisté.

K vidění byly pěstní souboje a kopance. „Všichni byli pod vlivem alkoholu. Jeden z výtržníků byl ale aktivnější. Jednoho poškozeného kopl do hlavy, druhého do břicha, což pro ně mohlo mít mnohem horší následky, než nakonec měli,“ upozornil žalobce z jihlavské pobočky brněnského krajského státního zastupitelství Jan Fichtner.

Černý byl nakonec obviněn z těžkého ublížení na zdraví na více lidech ve stadiu pokusu. Za to mu hrozil vysoký trest od pěti do dvanácti let. Reálně mu tedy hrozilo, že skončí ve vězení.

Bitku zachytily kamery

Kauzou se tento týden zabýval Krajský soud v Brně. Verdikt padl hned u prvního hlavního líčení. Ani jedna ze stran neměla zájem kauzu protahovat. Obžaloba měla důkazů až dost. Bitku totiž zachytily bezpečnostní kamery.

Ze záznamů je patrné, že Černý jednoho člověka kopl vší silou do hlavy, druhému dupl na břicho. Oba poškození v době útoku leželi na zemi a nemohli se bránit. Deník zveřejnil na internetu video, z něhož je patrná intenzita útoku. Přesto soud nakonec rozhodl, že adekvátním trestem bude mnohem mírnější trest.

„Soud se nakonec rozhodl uložit mimořádně trest pod spodní hranicí trestní sazby. Byl to i můj návrh, protože vlastně při vší té brutalitě nedošlo k žádnému vážnému zranění. Jeden poškozený byl pouze v krátkodobém bezvědomí. Navíc byli všichni opilí. Rvačku vyprovokoval někdo jiný,“ vysvětlil Fichtner.

Černý nakonec od soudu odešel s tříletým trestem podmíněně odloženým na zkušební dobu pěti let. Jde o maximální možnou podmínku. Navíc musí být pod dohledem probační a mediační služby, zda vede řádný život. Žalobce dával na zvážení soudu ještě možnost, že by se měl obžalovaný během podmínky zdržet požívání alkoholu. To ale nakonec soud považoval za nadbytečné a příliš omezující.

Rozsudek je pravomocný. Všechny strany se vzdaly práva na odvolání. Všichni, kteří se do hromadné bitky zapojili, byli stíháni pro mírnější trestné činy na okresní úrovni, a trestnímu stíhání čelili i v minulosti.

