„Celý případ začal pro policisty v pátek 26. března ve večerních hodinách. Kolem devatenácté hodiny se cizinec pohyboval v obchodním centru na ulici Romana Havelky v Jihlavě, kde odcizil tři láhve piva. V prostoru za pokladními zónami byl zadržen pracovníkem ostrahy,“ informovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Zadržený cizinec po výzvě muže z ochranky následoval ke kontrole nákupu ndo místnosti pracovníků bezpečnostní agentury. „Cizinec byl zpočátku klidný, ale poté pracovníka agentury z ničeho nic chytil pod krkem a udeřil do tváře. Agresivitu stupňoval a vzal do ruky láhev piva, kterou udeřil pracovníka bezpečnostní agentury do temene hlavy a do zad. Láhev s pivem se poté rozbila,“ pokračovala Dana Čírtková.

Muž z bezpečnostní agentury se snažil útočníka zpacifikovat, ale on se ještě pokusil ho rozbitou lahví zranit. „To se mu naštěstí nepodařilo, protože na místo přišel další pracovník bezpečnostní agentury. Společně cizince zpacifikovali a vyčkali na příjezd policejní hlídky,“ uvedla Dana Čírtková s tím, že po útoku cizince utrpěl pracovník bezpečnostní agentury vážné zranění, které si vyžádalo ošetření ve zdravotnickém zařízení.

Ohrožoval lidi

Cizince podezřelého z krádeže a napadení policisté zadrželi. „Vzhledem k tomu, že byl cizinec v podnapilém stavu, policisté ho eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici. Dalším šetřením, zejména u jeho zaměstnavatele, policisté zjistili, že cizinec měl v pátek 26. března pozitivní test na Covid-19 a z tohoto důvodu měl nařízenou izolaci,“ sdělila policejní mluvčí.

Cizinec, který prokazatelně věděl, že je nakažený nemocí Covid-19, se volně pohyboval po Jihlavě a tímto svým jednáním ohrožoval další lidi. „Cizinec žádným způsobem neupozornil osoby, se kterými přišel do styku, tedy zejména policisty provádějící jeho převoz na protialkoholní záchytnou stanici, personál protialkoholní záchytné stanice a následně ani policisty provádějící jeho zadržení. Vyšetřovatel zahájil jeho trestní stíhání a obvinil ze dvou trestných činů – těžkého ublížení na zdraví a šíření nakažlivé lidské nemoci,“ potvrdila Dana Čírtková.

Cizí státní příslušník už je ve vazbě. „Cizinec svým neodpovědným jednáním a chováním bezprostředně ohrozil službu konající policisty. V tomto konkrétním případě musela být všem policistům, kteří byli se zadrženým mužem v kontaktu, nařízena karanténa a osm policistů nám tedy nyní bude chybět ve výkonu služby,“ konstatoval Aleš Indra, ředitel územního odboru Jihlava.