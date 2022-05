Škoda, která okradeným vznikla, dosáhla téměř 350 tisíc korun. Pětačtyřicetiletého muže jihlavští policisté zadrželi na Znojemsku a do policejní cely směřoval s pouty na rukou také jeho komplic. Obviněn byl ze spáchání dvou trestných činů a na podaný návrh byl vzat do vazby. Muži hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

Pátrání po zlodějích kteří si oblíbili vloupání do aut, začalo loni na podzim, zakončili kriminalisté ve středu 27. dubna dopadením dvou podezřelých mužů. „Oba muže zadrželi ve spolupráci s policejní speciální jednotnou Dukovany v dopoledních hodinách v obci na Znojemsku,“ upřesnila Kroutilová. Zadržení zamířili v doprovodu kriminalistů do Jihlavy, kde skončili v policejní cele.

Kriminalisté provedli domovní prohlídku v rodinném domě v obci na Znojemsku, kde jeden obviněný muž pobýval.

„Zajistili jsme předměty, u kterých vzniklo podezření, že byly použity při páchání trestné činnosti, nebo byly trestnou činnosti získány, mimo jiné speciální elektronické zařízení umožňující otevřít vozidla různých značek," dodal Václav Tecl, komisař oddělení obecné kriminality.

Důkazy byly nezvratné a tak zahájil policejní komisař trestní stíhání obou zadržených mužů, oba z Brněnska. „Pětačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže a dále přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ řekl Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality. Jak dále dodal, druhý, o rok starší, obviněný muž je trestně stíhán jako spolupachatel.

Oba muži nejsou žádní nováčci v oboru. Už byli v minulosti za majetkovou trestnou činnost opakovaně soudně trestáni a odpykali si i nepodmíněné tresty odnětí svobody. Šestačtyřicetiletý muž opustil brány věznice teprve vloni a až do poloviny příštího roku je v podmínce.

Dvacet aut

Pětačtyřicetiletý muž je obviněn z toho, že se v době od loňského podzimu vloupal celkem do dvou desítek vozidel. „Většinu krádeží spáchal v Jihlavě, kam vyjížděl za účelem snadného obohacení sám. Dále se vloupal do jednoho vozidla v Českých Budějovicích a do pěti v Jindřichově Hradci, kde s ním v některých případech na krádeži spolupracoval ještě jeho komplic,“ popsala případ policejní mluvčí.

Obviněný muž se zaměřil na parkoviště u obchodních domů, kde si vybíral cíl mezi přijíždějícími vozidly. Při krádežích postupoval plánovaně, auto vybral obezřetně, do auta se vloupal bez poškození, čímž nevzbuzoval u lidí v okolí žádné podezření. Auta rychle prohledal a odnášel si z nich věci, které zde řidiči při odchodu zanechali. „Jednalo se nejčastěji o peněženky, notebooky, zavazadla a nářadí. Nejvyšší škodu způsobil v prosinci v Jihlavě při vloupání do vozidla Peugeot, jehož osádce způsobil škodu za více než sto tisíc korun,“ informovala poicejní mluvčí. V říjnu se obviněný muž v Jihlavě vloupal do automobilu VW a odnesl si peněženku s platební kartou, kterou následně ještě použil. Majitel mu totiž krádež zjednodušil navíc tím, že měl u karty napsaný PIN kód, z účtu muž vybral dvacet tisíc korun a o další výběr se neúspěšně pokusil.

Mezi vloupáními byly i případy, kdy muž úspěšný nebyl, v autě nic cenného nenašel a odešel s nepořízenou. Někteří řidiči tak ani nezaznamenali, že jejich vozidlo někdo otevřel a prohledal, když se k autu vrátili, odjeli bez zjištění, že k vloupání vůbec došlo. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného pětačtyřicetiletého muže do vazby. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby a policisté ho eskortovali do věznice. Druhý obviněný muž je stíhán na svobodě a kriminalisté ho po provedení všech nezbytných úkonů ze zadržení propustili.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Za trestnou činnost hrozí pětačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na pět let, jeho spolupachatel může být potrestán až tříletým pobytem za mřížemi.