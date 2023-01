Milan Musil a Daniel Zachara z Třebíče loni v listopadu na čerpací stanici v Třebíči vlezli do auta dvacetiletého jihlavského hokejisty Jiřího Doležala a snažili se z něj strhnout klubové tričko. To se jim nakonec pod pohrůžkou násilí podařilo získat. Policie oba v krátké době dopadla a obvinila z loupeže.

Muž z Vysočiny zatoužil po dívce z pasťáku, půjde do vězení na dva roky

„Sundej to tričko,“ řekl Musil překvapenému Doležalovi, když 13. listopadu před devátou večer na benzince ve Velkomeziříčské ulici otevřel přední dveře jeho auta. On i jeho kumpán byli posilněni alkoholem, navíc se vraceli ze zápasu ze Zlína, kde třebíčští hokejisté prohráli 1:4.

„Řekl jsem, že jim nic nedám,“ uvedl pro Deník Jiří Doležal. Jenže to nebylo nic platné. Fanoušci SK Horácké Slavie Třebíč na mladého hokejistu doráželi se slovy: „Sundej to tričko, s tím tady nemáš co dělat. Jestli mi ho nedáš, tak nikam nepojedeš,“ přičemž Musil držel Doležala pravou rukou pod krkem za lem trička, které se mu snažil násilím stáhnout přes hlavu. Zachara se do toho aktivně zapojil tím, že opakoval, ať jim dá tričko a pohyboval se kolem auta.

Triko raději sám sundal

Doležal nic podobného nečekal. „Už když jsem šel k autu, tak na mne něco sprostého řvali. Nechápal jsem, že se vůbec něco takového může stát. Nevěděl jsem, co mám dělat. Byli dost neodbytní, takže jsem to tričko raději sám sundal,“ popsal reportérovi Deníku Doležal.

Že jde o hokejistu, se dozvěděli až zpětně. „Je nám to líto, nechtěli jsme nikomu ublížit. Byl to projev klubové rivality,“ uvedli u soudu oba obžalovaní s tím, že přiznávají svou vinu.

Za zločin loupeže jim hrozil trest od dvou do deseti let. Takže podle soudu o nějakou klukovinu nešlo, naopak jde o závažný trestný čin. Musil dostal osmnáct měsíců, protože byl v minulosti soudně trestán. Zachara odešel s trestem na čtrnáct měsíců. Vzhledem k doznání a dalším polehčujícím okolnostem do vězení nemusí. Soud jim tresty podmíněně odložil na zkušební dobu dvou roků. Rozsudek je pravomocný.

Děti řádí v ulicích Jihlavy: kradou, loupí a perou se

Policie se o případ začala zajímat, protože si to Doležal nenechal líbit. Poté, co mohl od čerpací stanice odjet, kontaktoval policii. Vše, co vypověděl, pak také potvrdily záznamy z kamer na čerpací stanici.

„Já chápu, že tu existuje nějaká rivalita, ale takhle to přece nejde, aby se tu lidi násilím svlékali kvůli tomu, že se někomu nelíbí, co má na tričku. Navíc jsem odchovanec třebíčského hokeje, narodil jsem se tu, a za Slavii jsem i hrával, a nyní v Třebíči i bydlím,“ poznamenal Doležal. Uloupené tričko nakonec dostal zpět.