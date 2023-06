VIDEO: Sňatkový podvodník z Vysočiny připravil ženy o více než tři miliony korun

Tři ženy různého věku od třiceti do padesáti let podlehly svodům jednapadesátiletého Tomáše Havla z Věže na Havlíčkobrodsku. Během devíti let se mu podařilo z nic netušících a důvěřivých obětí vylákat přes tři miliony korun.

Tomáš Havel (vlevo) u soudu v Jihlavě. | Video: Deník/Roman Martínek

„Obžalovaný zneužil jejich citové náklonnosti,“ uvedl u soudu v Jihlavě žalobce Jan Vystrčil. Havlovi hrozí za zločin podvodu trest od dvou do osmi let. Jihlavský soud se začal kauzou zabývat v pondělí 5. června. Havel na hlavní líčení dorazil se svým advokátem Petrem Navrátilem z Jihlavy. „Prohlašuji svou vinu,“ řekl obžalovaný. Na dotaz soudce Vladimíra Sovy dodal, že byl v minulosti asi sedmkrát soudně trestán. Převážně šlo o majetkovou trestnou činnost a podvody. Havel se dušuje, že peníze poškozeným ženám vrátí. Soud mu na to dal čas do konce června. Pokud prokáže, že peníze ženám pošle, vyhne se pravděpodobně přísnějšímu trestu. FOTO: Obchod s drogami na nádraží v Havlíčkově Brodě překazili policisté Pod různými záminkami a pod rouškou citové náklonnosti ke všem třem ženám z nich Havel vymámil celkem 3,2 milionu korun. V mnoha případech šlo o peníze na různě pochybné kšeftíky, například s auty. Po delší dobu vedl dvojí život. Jeho tehdejší partnerka neměla o jeho milostných a podvodných anabázích ani tušení. Peníze chtějí zpátky jen dvě Havel sice udržoval se svými oběťmi velmi intenzivní blízký vztah, ale partnerský sňatek jim údajně nikdy nenabízel. Takto si podle obžaloby užíval od roku 2011 do roku 2020. Naposledy podle svých slov byl zaměstnán v roce 2016. Od té doby si přivydělává na brigádách. Je rozvedený. Své peníze chtějí zpátky pouze dvě ženy. Třetí u soudu svůj nárok dosud neuplatnila. Možnost měla do začátku dokazování před soudem v Jihlavě. Havla tak čeká vrátit kolem asi dvou a půl milionu korun. Prohlášením viny a uhrazením škody by se přitom mohl vyhnout i vězení. Soud zprostil obžaloby jednoho dozorce ze Světlé. Ostatní musí znovu k soudu Podle žalobce poškozené ženy vnímaly trestní řízení velmi úkorně. Soudce Vladimír Sova řekl, že hlavní líčení bude pokračovat 28. června odpoledne, ať už Havel doklad o zaplacení přinese, nebo ne.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu