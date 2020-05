Video: Speciální jednotka zajistila nebezpečného recidivistu

Jihlava a Telč padly do oka nebezpečnému recidivistovi. Vloupal se tam do sedmi objektů, hlavně prodejen, navíc distribuoval pervitin. A to všechno v době nouzového stavu.

Speciální jednotka zajistila nebezpečného recidivistu | Video: Policie ČR