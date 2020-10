Tragickou nehodou se ve středu 30. září zabýval Okresní soud v Pelhřimově. Čtyřiapadesátiletý Jiří Pipek z Humpolce nakonec dostal trest na jeden rok s podmínkou na dva roky a dva roky nesmí řídit. Kromě toho musí zdravotní pojišťovně zaplatit přes 450 tisíc korun. Naopak poškozené soud s jejich nároky na odškodné odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.

Za usmrcení z nedbalosti a těžkou újmu na zdraví přitom řidiči hrozilo až šest let nepodmíněně. Státní zástupkyně ještě navrhovala peněžitý trest, ale soud ho nepovažoval za nutné ukládat. Obžalovaný Pipek k soudu nepřišel. Požádal, aby se jednalo bez něj.

Rozsudek není pravomocný. Pokud se některá ze stran odvolá, bude se muset kauzou zabývat ještě soud v Táboře. Jednání přihlížel i příbuzný poškozených. K verdiktu se ale nechtěl vyjadřovat.

Nepřiměřená rychlost

„Bylo prokázáno, že se obžalovaný v době nehody nevěnoval řízení a jel sice povolenou, ale v danou situaci nepřiměřenou rychlostí, čímž porušil důležitou povinnost danou mu ze zákona,“ konstatovala soudkyně Jitka Papežová.

Nehoda se stala loni 31. července na konci ulice Hradská v Humpolci. Jiří Pipek tehdy seděl za volantem osobního auta Hyundai Tuscon a podle soudu do kočárku, který vedla sedmapadesátiletá babička dětí, najel nepřiměřenou rychlostí. Náraz kočárek katapultoval o několik desítek metrů dál. Pipek poté narazil do značky a sloupu veřejného osvětlení.

Dvouapůlletý chlapeček byl na místě mrtvý. Osmiměsíční holčička skončila s velmi vážnými zraněními hlavy v nemocnici, ale přežila. Zranění utrpěla i babička obou dětí.

Podle obhájce obžalovaného Jiřího Kozáka nelze jednoznačně říci, že se jeho klient v době nehody nevěnoval řízení, ale spíše reagoval na nečekanou situaci, kdy mu měla chodkyně s kočárkem vstoupila do jízdní dráhy.

„Proč náhle změnil směr jízdy nebylo zcela jednoznačně prokázáno. Podle mého názoru to nebylo kvůli nevěnování se řízení ale spíše chtěl kočárek instinktivně objet. Navíc rychlost překročil zanedbatelně. Podle znalců jel rychlostí mezi 52 a 63 kilometrů v hodině,“ uvedl v závěrečné řeči Kozák. Kromě toho zmínil, že chlapeček by nezemřel, kdyby netrpěl jiným vážným genetickým onemocněním, kvůli němuž mu údajně zbývalo pár měsíců života. Zmocněnec poškozených toto odmítl s tím, že na vině je jednoznačně obžalovaný, který do kočárku najel a dítě zranil tak, že na místě zemřelo. Soudkyně Papežová se k této okolnosti v ústním odůvodnění nevěnovala. Rozsudek okomentoval stručně s tím, že vše bude uvedeno až v písemné podobě.