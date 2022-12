Jihlavští kriminalisté se dostali na stopu trojici, kterou spojovaly nejen krádeže, ale i prodej drog. „Oba podezřelé muže i ženu kriminalisté zadrželi v jednom dni na různých místech Jihlavy a všichni tři postupně směřovali v doprovodu policistů na jihlavské policejní oddělení, kde byli umístěni do cel,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Žena za mřížemi zůstala, muži jsou stíhaní na svobodě.

Dva z pachatelů jsou z Jihlavska, jeden z Prachaticka. Třiatřicetiletý muž, sedmatřicetiletá žena i čtyřicetiletý muž již byli v minulosti opakovaně soudně trestaní, zejména za majetkovou trestnou činnost. „Mladší z mužů byl v září odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou až do roku 2026, žena byla naposledy potrestána za drogový delikt nepodmíněným trestem odnětí svobody. Čtyřicetiletý muž byl naposledy odsouzen za krádeže a brány věznice opustil letos na jaře se zkušební dobou do roku 2024,“ vyjmenovala Kroutilová.

Mladší z mužů a žena jsou obviněny z toho, že na Jihlavsku prodali v desítkách případů pervitin. „Třiatřicetiletý muž se navíc v listopadu vloupal do stavebního kontejneru v Přísece a dále do objektu v Jihlavě, odcizil nářadí a elektrocentrálu. Čtyřicetiletý muž je obviněn ze série dvanácti případů krádeží, ke kterým došlo v době od srpna do října v Jihlavě a v jednom případě také v Lukách nad Jihlavou,“ řekla Kroutilová.

Muži se při svých vloupáních zaměřili zejména na jízdní kola a také nářadí. Některé z nich strážci zákona po dopadení trojice zajistili. Největší škoda, a to bezmála sto tisíc korun, přitom zůstala po vloupání do garáže rodinného domu v Jihlavě, kde stála dvě elektrokola. Na pětasedmdesát tisíc pak přišla krádež tří jízdních kol ze společné kolárny v bytovém domě.

Všem teď hrozí několik let ve vězení. „Obviněné ženě a třiatřicetiletému muži hrozí za trestnou činnost trest odnětí svobody až na deset let. Druhý obviněný muž může být odsouzen až k pětiletému pobytu za mřížemi,“ uzavřela Kroutilová.