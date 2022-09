Po krátkém pronásledování mladík vjel do protisměru. Když si svou chybu uvědomil, zastavil a utekl do nedalekého lesa. Jenže zapomněl dát ruční brzdu. Jeho auto tak začalo couvat a skončilo v příkopě, načež z něj vyskočili dva spolujezdci a dali se rovněž na útěk. Další dva spolujezdce zajistili policisté.

Jenže to co do počtu pasažérů automobilu nebyl konec. „Policisté nalezli další dva muže v kufru. Při nehodě se nikdo nezranil a policisté po řidiči a spolujedoucích, kteří z místa utekli, začali v lokalitě ihned pátrat,“ doplnila Kroutilová.

Do hledání se kromě policistů zapojili i psovodi a řidiče našli. Byl jím osmnáctiletý mladík, který se snažil celou situaci vysvětlit. „Na vozidle vznikla předběžně vyčíslená škoda za dvacet tisíc korun.Dopravní nehodu, předchozí jízdu a její okolnosti, včetně přepravy osob v kufru vozidla policisté dále šetří,“ informovala Kroutilová.