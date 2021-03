Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupce i obžalovaná se ještě mohou proti verdiktu odvolat. Pokud se tak stane, bude se muset kauzou zabývat ještě Krajský soud v Brně.

„Jednání obžalované považuji za společensky vysoce nebezpečné, a to vzhledem k plánovitosti a promyšlenosti celé trestné činnosti,“ konstatoval jihlavský žalobce Jan Kadlec.

Volfová si rozsudek nepřišla osobně vyslechnout. Při minulém jednání se omluvila. V závěrečné řeči vyslovila nad svým jednáním lítost. Její obhájce se snažil soud přesvědčit, že by podmínka stačila.

Jenže Volfová nestála před soudem poprvé. V minulosti už byla za obdobnou trestnou činnost několikrát soudně trestána. Stále ji hrozí až osmiletý trest.

Využila otce po mozkové mrtvici

K nyní projednávaným podvodům neváhala zneužít ani svého nemocného otce.

Podle soudu v době, kdy byla v insolvenčním řízení a oddlužení, záměrně takzvaně odkláněla od roku 2009 do roku 2013 miliony korun za nejrůznější zprostředkovatelské činnosti na bankovní účet svého otce. Ten byl v té době po mozkové mrtvici. Podle žalobce to byla ale obžalovaná, která prováděla finanční transakce na tomto účtu. Otec by toho nebyl schopen. Na věřitele se tak nedostalo. To, co měla vydělat, šlo na její osobní potřeby. Obhájce upozorňoval, že část peněz použila obžalovaná na jiné dluhy, čímž takzvaně vytloukala klín klínem.

Kromě toho má na svědomí úvěrové podvody. Od roku 2010 do roku 2015 měla za svého otce, na něhož brala dávky na péči, sjednat kolem dvaceti úvěrů, půjček, a hypotéku za víc než dva miliony korun. V žádostech podle soudu uváděla nepravdivé údaje.