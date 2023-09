Soud nakonec jeho argumentům neuvěřil a za znásilnění dostal tři roky. Dalších šest měsíců pak za krádež tyčinky. Zavadil se odvolal ke krajskému soudu, ale ani tam zastání nenašel.

„Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto ve veřejném zasedání 22. srpna. Rozsudek je tak pravomocný,“ informovala mluvčí brněnského soudu Klára Belkovová.

Muž z Jihlavy měl znásilnit mrtvou ženu. Myslel si, že spí

Zavadil se ještě může obrátit s dovoláním na Nejvyšší soud v Brně. Trest si ale bude muset začít odpykávat i tak, protože dovolání je mimořádný opravný prostředek, který nemá odkladný účinek na pravomocně uložený trest.

Při sexuálních hrátkách se ženou, který už byla několik hodin po smrti, přistihla Zavadila jeho spolubydlící. Když po nějaké době Zavadil a jeho známá zjistili, že poškozená nedýchá, zavolali policii a záchranku. Žena už ale byla několik hodin mrtvá. Příčinou její smrti bylo podle patologů předávkování léky na tlak. Ty užíval Zavadil, a měl je tou dobou v bytě.

Recidivista z Jihlavy chtěl znásilnit mrtvou ženu, v obchodě ukradl kokosku

Znalci určili, že si žena vzala několikanásobnou smrtící dávku. V těle měla navíc kolem jednoho promile alkoholu. Jak velké množství léků spolykala, kdy a za jakou dobu, není jasné. Kriminalisté zjišťovali i to, zda jí léky například do pití nedal obžalovaný, aby se jeho chtíči nebránila. To se ale neprokázalo. Zavadil byl v té době pod vlivem alkoholu.

„I hlazení po přirození, pokud není dobrovolné, je podle zákona forma pohlavního styku, která je trestná a považuje se za znásilnění,“ upozornila jihlavská soudkyně Dagmar Trnková Koutníková.