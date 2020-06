Osmapadesátiletému řidiči nepomohlo ani to, že měl návěs technickou závadu na systému ABS. Podle soudu to totiž nebyla jediná příčina a Vinš dostal deset měsíců s podmínkou na jeden a půl roku a zákaz řízení na jeden a půl roku. Rozsudek není pravomocný. V případě odvolání se bude kauzou zabývat ještě Krajský soud v Brně.

„Je mi líto, že jsem nedokázal zabránit smrti člověka. Byla to strašná bezmoc, brzdil jsem i očima,“ řekl u soudu Jiří Vinš. Podle něj by k nehodě vůbec nedošlo, nebít technické závady.

„Na horizontu jsem chtěl přibrzdit, ale zničeho nic se mi na palubní desce rozsvítily kontrolky. Než jsem si uvědomil, co se stalo, už jsem nestačil snížit rychlost a návěs šel do smyku,“ popsal Vinš.

Vzpříčený návěs se řítil přímo na osobní auto v protisměru v němž seděl Zdeněk P.

Podle znalců neměl šanci zareagovat. Mohutný návěs narazil do přední levé strany auta, ale tak, že neaktivoval nafukovací vaky. Podle svědků mělo auto po nárazu návěsu částečně otevřenou střechu. Vůz sjel mimo silnici, kde narazil do mostku, což ho katapultovalo zpátky na vozovku. Zdeněk P. zemřel na otok mozku. V autě seděl sám.

Řidič obžalovaný z usmrcení z nedbalosti u soudu trval na tom, že hlavní příčinou nehody byla technická závada. Soudce Vladimír Sova tuto okolnost nezpochybnil, ale podle něj může za nehodu i nepřiměřená rychlost řidiče kamionu. V daném místě je rychlost upravena maximálně na 80 km/h. Vinš měl jet zhruba o tři kilometru za hodinu rychleji.

„Místo je známé svým nebezpečným klesáním, na které upozorňuje i značka. V době nehody navíc byla silnice mokrá, takže s ohledem na tyto podmínky byl rychlost kamionu příliš vysoká na to, aby situaci zvládl. Ta byla mezi 50 a 60 km/h,“ upozornil Sova a podotkl, že navíc není jasné, kdy přesně k technické poruše došlo, protože to zpětně není možné zjistit.

„V takovém případě musíme věřit obžalovanému, že to bylo těsně před nehodou,“ podotkl Sova.

Podle znalců by Vinš zvládl kamion ukočírovat pokud by jel maximálně 73 km/h a to i v případě poruchy ABS.

Po tragické nehodě došlo v místě k úpravě dopravního značení. Rychlost, která je již od kruhového výjezdu ve směru od Jihlavy na Telč snížena na 60 km/h platí od podzimu téhož roku v delším úseku až za nebezpečné klesání.