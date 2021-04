Ve voze se nacházelo osm osob společně s řidičem. Na dotaz, zda převáží nějaké cigarety či alkohol, řidič odpověděl, že veze čtyři kartony cigaret a žádný alkohol,“ začal s popisem případu mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina Richard Zeman.

V zavazadlovém prostoru se nacházelo větší množství zavazadel. Kvůli nepřízni počasí bylo domluveno, že kontrola se přesune do areálu celního úřadu u exitu 112. „Po vyložení přepravovaných zavazadel bylo v zadní části vozidla objeveno sedm velkých nákupních tašek. V nich bylo napočítáno 245 balíčků tabáku do vodních dýmek bez dokladů prokazujících jejich zdanění. Řidič prohlásil, že předmětné zboží naložil v Rumunsku jako poštovní zásilku a měl za úkol ji převézt do Belgie,“ pokračoval Richard Zeman.

Únik na spotřební dani byl vyčíslen na 677 tisíc korun. „Pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu krácení daně případ nyní řeší oddělení pátrání. Řidiči hrozí trest odnětí svobody až do výše tří let,“ uzavřel mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina.