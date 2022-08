Cizinci jeli v osobním autě s německou registrační značkou, celníci řidiče zastavili na 111. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. „Vzhledem k tomu, že cizinci nebyli schopni prokázat svoji totožnost, neměli u sebe žádné doklady, které by je opravňovaly k pobytu na území České republiky, vzniklo důvodné podezření, že by se mohlo jednat o migranty,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jednačtyřicetiletý řidič ze Sýrie vezl dalších pět mužů, všichni skončili v policejních celách. Následně se potvrdilo, že čtyři muži ve věku od třiadvaceti do dvaačtyřiceti let i jeden nezletilý chlapec nelegálně mířili ze Sýrie do Evropské unie. Chtěli se dostat do Německa.

Řidiče policisté zadrželi vzhledm k podezření z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Bude stíhaný na svobodě.