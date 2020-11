Jak je možné, že si toho muž dlouhou dobu nevšiml? Kartu, kterou prakticky nepoužíval, měl ve skříni uloženou i s PIN kódem. Navíc, jak řekl státnímu zástupci u Okresního soudu v Jihlavě, nikdy by ho něco takového nenapadlo.

„Důvěřoval jsem jí,“ shrnul muž na svou obhajobu poté, co ho žalobce Miroslav Novák pokáral, že je to částečně i jeho chyba, protože neměl své věci pod kontrolou.

„Něco takového se jen tak nevidí. Je to až šokují někomu takto vyluxovat účet,“ poznamenal na adresu Markové žalobce Novák.

Ten byl připravený navrhnout soudu, aby ženu poslal na několik let do vězení. Jedním z důvodů bylo i to, že Marková ještě těsně před zahájením hlavního líčení jakoukoli vinu odmítala. Nakonec ale otočila a ke všemu se doznala.

„Prohlašuji, že jsem vina. Na další otázky nebudu odpovídat,“ řekla soudu Marková.

Kde peníze skončily, není známo. Marková poškozenému vrátila pouze padesát tisíc korun. Zbytek se zavázala splácet.

Pravomocný rozsudek

Otázkou zůstává, zda se o něco podobného nepokusila už v minulosti. Před soudem uvedla, že splácí asi půl milionový dluh předešlému příteli. V minulosti navíc byla odsouzena za úvěrový podvod.

Marková nakonec dostala tři roky s podmínkou na pět let. Kromě toho musí být pod dohledem úředníků a bývalému příteli musí splácet 2,2 miliony korun. Za zločin krádeže ji přitom hrozil trest od dvou do osmi let. Rozsudek je pravomocný.