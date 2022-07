Barbora N. před rokem tvrdila, že ji měl bývalý druh s ještě další ženou v jednom z jihlavských bytů uvázat za nohu ke stolu a deset dní ji vydírat. Po nějaké době ale devětačtyřicetiletá žena výpověď změnila a řekla, že si to celé vymyslela, protože na svého bývalého druha žárlila.

V pondělí 18. července se ale vrátila ke své původní výpovědi. Pro soud nezáviděníhodná situace.

„Co jsem řekla poprvé na policii, bylo správně. Přivázali mě ke stolu a nechtěli mě pustit. Vzali mi doklady a nechtěli mi je dát zpátky,“ řekla Barbora N. soudci. Dále uvedla, že ji bývalý druh Milan Košťál neustále pronásleduje a chce po ní peníze. „Čeká na mne u práce a chce peníze, jinak mi ublíží,“ popsala Barbora N. Jenže podle soudu si příběh s uvázáním ke stolu vymyslela. Soudce Vladimír Sova ji na návrh obžaloby uznal vinnou z přečinu křivého obvinění. Vzhledem k jejímu zdravotnímu handicapu jí neuložil žádný trest, pouze jí nařídil ambulantní psychiatrickou léčbu.

Sova připouští, že rozhodování bylo poměrně složité. „S ohledem na všechny okolnosti však nejde věřit tomu, že byla obžalovaná někde držena protiprávně,“ vysvětlil nakonec.

Barboře N. přitížila především změna výpovědi. Její matka ale Deníku řekla, že své dceři věří. „Bývalý druh ji neustále obtěžuje a chce po ní peníze. Dokonce chodí k nám domů. Všichni se ho bojíme, a policie s tím nic neudělá,“ stěžovala si matka. Před pár dny mělo mezi nimi dojít ke konfliktu v jihlavském nákupním centru v prodejně mobilního operátora.

To Deníku potvrdil i tamní prodavač. „Na jistý incident si vzpomínám, chtěli jsme kvůli tomu volat ochranku. Na videozáznamu by to mělo být uchované,“ podotkl.

Příživník

Jihlavský žalobce Ivo Novák chce tuto skutečnost nechat prověřit. „Mohlo by se jednat o výtržnictví,“ uvedl.

Barbora N. s druhem žila v intimním vztahu. Ten po ní chtěl peníze i poté, co se rozešli, a našel si novou známost. „Obžalovaná bude muset zapracovat na tom, aby dokázala odmítat další žádosti o peníze. Musí si uvědomit, že jsou to jen její prostředky, na něž nemá nikdo jiný právo, natož takoví lidé jako Košťál, kteří nepracují a jen se přiživují na úkor jiných lidí,“ poznamenal Sova v odůvodnění rozsudku, který je pravomocný. Státní zástupce i obžalovaná se vzdali práva na odvolání.

Obhájkyně Barbory N. Jana Krausová navrhovala, aby soud její klientku z přečinu křivého obvinění zprostil. Mimo jiné je podle ní těžké se vůbec v rozporuplných výpovědích obžalované vyznat. Výpověď mohla změnit i pod nátlakem, což také Barbora N. Deníku potvrdila, když řekla, že měla z Košťála strach. „Nepodařilo se prokázat, že by se klientka dopustila žalovaného trestného činu, navíc u soudu setrvala na své původní výpovědi, že byla ke stolu přivázána,“ zmiňovala v závěrečné řeči Krausová a upozornila na bohatou trestní minulosti Milana Košťála, který byl odsouzen i za násilnou trestnou činnost.

V květnu 2010 například ve Sport baru na Masarykově náměstí v Jihlavě tloukl železnou tyčí do hlavy návštěvníka baru, kterému způsobil bolestivá zranění. Za zločin pokusu o těžkou újmu na zdraví dostal tehdy Košťál čtyři roky vězení.

V roce 2017 pak vlezl do cizí chaty, kde nějakou dobu bydlel. Poničil vybavení, některé si tam sám nastěhoval, spotřeboval elektřinu, spálil dřevo a ukradl železný odpad. Za to ho soud poslal do vězení na deset měsíců.

Letos v červnu byl zatím nepravomocně odsouzen k podmínce za krádež přepravky v jedné z jihlavských prodejen.