Ženu z Jihlavy poslal soud do vězení. Odmítla posílat syny do školy

Okresní soud v Jihlavě ve středu projednával případ sedmačtyřicetileté ženy z Jihlavy, členky náboženské skupiny Novija Gána Sepata, která bránila úřednímu odebrání svých dvou synů a odmítala je kvůli svému světonázoru posílat do školy. Děti pak před úřady žena několik měsíců skrývala na různých místech po republice i v zahraničí. Za to jí hrozil trest od šesti měsíců do pěti let.

Okresní soud v Jihlavě. | Foto: Deník/Roman Martínek

Žena s náboženskou přezdívkou Eloki Kin Tarturu z rodu Fabuso linie Čamisu navíc dávala najevo, že nesouhlasí se zákony České republiky a nebude je respektovat. Žena nakonec skončila ve vazbě. Očekávalo se, že k soudu přijdou ve větším počtu její podporovatelé. Nakonec se tak nestalo. Soud ani nemusel přijímat žádná mimořádná bezpečnostní opatření. Hlavní líčení nakonec trvalo jen zhruba hodinu. Bylo to i kvůli nečekanému postoji obžalované. „Obžalovaná se k činu postavila tak, že vyjádřila lítost a přiznala svou vinu dle obžaloby,“ informovala jihlavská státní zástupkyně Vladimíra Hubáčková. Podle jednoho ze zmocněnců navíc žena slíbila, že už v budoucnu bude respektovat zákony České republiky. Z jejího pohledu to mělo být ojedinělé selhání. Matka chlapců z Jihlavska, které hledala policie, odmítla u soudu vypovídat Žena odmítala děti posílat do školy dlouhodobě. Podle obžaloby navíc tím, že je odvezla do zahraničí, jim umožnila vést zahálčivý život, aniž by jim zajistila individuální vzdělávání. Odmítala je posílat zejména na předměty, v nichž se vyučovala látka neodpovídající jejímu názoru, který získala pod vlivem náboženské skupiny. Matka se hájila tím, že šlo o svobodnou vůli jejích dětí, což ale soud nemohl vzít vzhledem k nízkému věku obou chlapců na vědomí jako vhodný důvod. Obžaloba navíc namítala, že se nejspíš nebude jednat o skutečné rozhodnutí chlapců, ale spíš o důsledek negativního ovlivňování dětí bizarními názory obžalované. Ta opakovaně prohlašovala, že neuznává Českou republiku, necítí se být jejím občanem, proto není vázána jejími zákony. Sektářskou matku z Jihlavska našli i se syny na Zlínsku. Dříve unesla svou dceru Ženu policie stíhala za ohrožování výchovy dítěte a maření výkonu úředního rozhodnutí. Ve dvou případech totiž žena za dramatických okolností zmařila soudnímu vykonavateli odebrání dětí a přemístění do krizového centra. Pak následovalo zmíněné skrývání a cestování po Slovensku, Chorvatsku, Itálii a Slovinsku. Zadrženi byli loni v říjnu v Bystřici pod Hostýnem a obci Mrlínek. Chlapci byli i několik měsíců na seznamu pohřešovaných osob. Soudce Vladimír Sova nakonec z hlavního líčení vyloučil veřejnost. Důvodem bylo, že se kauza týká nezletilých. Poté, co obžalovaná přiznala vinu, soud už neprováděl podrobné dokazování. Ženu nakonec soud poslal do vězení na jeden rok. Kromě toho musí svým dvěma synům vyplatit každému odškodné dvacet tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Konec výmluvám. Auto s kamerami na střeše v Jihlavě už rozdává pokuty Zdroj: Deník/Martin Singr

