„Právě to, že měl minulost, jakou měl, byl pro mne cenným zdrojem informací. Byl to takový vyhledávač aut, osob i důležitých informací. Jeho služby byly velmi cenné,“ řekl Veselý u brněnského soudu. Tomu se ale předešlá hlavní líčení bránil. Podle něj šlo o tajné informace, jež podléhají mlčenlivosti. Jenže Ministerstvo vnitra poslalo soudu dopis, v němž uvádí, že nic z toho mlčenlivosti nepodléhá a Veselý může vypovídat a hájit se, jak uzná za vhodné.

Elitnímu policistovi hrozí osm let vězení za spolčení se zlodějem aut z Vysočiny

Veselému hrozí až osm let. Burnekovi předával citlivé informace z policejních databází o kradených autech. Zejména šlo o to, zda mají vytipovaná auta vyhledávací systémy, které ukazují aktuální polohu aut. Burnek už byl za krádeže luxusních aut na jižní Moravě a Vysočině pravomocně odsouzen na osm let Okresním soudem v Jihlavě.

Konverzace mezi Veselým a Burnekem

Soud v pondělí 24. července rozebíral především konverzaci zajištěnou mezi Veselým a Burnekem. Soudce Veselému například předhodil jeho citát: „…doufám, že nebude mít (myšleno vytipované auto) vyhledávací systém.“

„Vy jako policista byste ale měl spíš doufat, že ho mít bude, nemyslíte?“ obrátil se soudce s otázkou na Veselého.

Jenže Veselý se opakovaně hájit tím, že předestřená komunikace je vytržená z kontextu, a vůbec z toho nelze dovozovat, že spolu Burnek a Veselý hovořili o kradených autech.

„V žádném případě jsem neměl tušení, že Burnek nějaká auta ukradl. Kdybych to věděl, musel bych jako policista zakročit,“ tvrdil soudu Veselý. Ten je navíc dodnes přesvědčen, že Burnek žádná auta neukradl, přestože ho v minulosti jako policista pro krádeže vyšetřoval. Šlo o několik kradených aut v Rakousku.

Brunek přiznal krádež pro Veselého

Veselý si podle svých slov dával velký pozor na to, aby Burnek jako jeho policejní informátor, nepáchal trestnou činnost pod policejní ochranou, jak na to policisty upozorňuje policejní prezident. „Pokud jsem mu nějaké informace dával, tak to byly jen takové, které nám pomáhaly odhalovat trestnou činnost spojenou s krádežemi aut,“ hájil se Veselý. Ten si ale mnohdy protiřečil. Komunikace totiž mimo jiné odhaluje, že Burnek Veselému posílal fotografie kradených aut a jejich opravených a pozměněných identifikačních znaků. Veselý se k tomu vyjádřil, že vůbec netuší, co je to za fotografie a s jakými auty souvisí, a proč by se tím měl zabývat.

Soudce Veselému vmetl, že po zadržení Burnek policii přiznal krádež auta i pro Veselého a na oplátku od něj dostával citlivé informace. Veselý opáčil, že ho to sice očernilo, na druhou stranu chápe, že člověk proto, aby se dostal ze spárů policie, dokáže udělat cokoli. Burnek svou původní výpověď později změnil ve prospěch Veselého. Hlavní líčení bude pokračovat v září. Kdy padne verdikt, není zatím jasné.