Kriminalisté z Jihlavy od pátečního večera vyšetřují vloupání do prodejny na Minoritském náměstí v Jihlavě. Jindy poměrně běžná trestná činnost se v době nouzového stavu stává mnohem závažnější s hrozbou mnohem vyššího trestu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Zatímco ještě před vyhlášením nouzového stavu, který po celé zemi platí od čtvrtka 12. března od dvou hodin odpoledne by za krádež vloupáním do obchodu hrozily maximálně dva roky vězení, v době nouze je to až osm let nepodmíněně.