Škodu přibližně za patnáct tisíc korun způsobil pachatel, který se vloupal do sklepní kóje bytového domu v Jihlavě. K incidentu došlo v době od pátečního večera 20. března do nedělního dopoledne.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Pachatel vnikl do bytového domu v Jiráskově ulici a dostal se až do sklepních prostor. Vloupal se do koje, ze které odcizil jízdní kolo značky Wisper. Policisté provedli ohledání místa činu, šetření a zadokumentování.