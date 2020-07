Nestřeženého okamžiku v pondělí kolem druhé hodiny odpoledne využil neznámý zloděj a peněženku mu ukradl. „V ní měl muž finanční hotovost v hodnotě patnáct set korun, osobní doklady a platební kartu,“ sdělil policejní mluvčí Martin Hron.

Policisté apelují na občany, aby si své věci lépe chránili. S penězi totiž často přijdou také o své doklady, což pro ně může být ještě větší komplikace. „Nejen že si musíte následně zařídit jejich nové vydání, ale mějte také na paměti, že odcizené doklady může někdo zneužít ve váš neprospěch,“ varuje Martin Hron.

Při nakupování by lidé měli být obezřetnější a kabelky, tašky a peněženky neodkládat do vozíků ani je nechávat bez dozoru. „Nezapomeňte, že příležitost dělá zloděje, a když necháte svoji tašku odloženou bez dozoru, může vám ji vzít i člověk, který by to za jiných okolností nikdy neudělal. Plnou soustředěnost si vyžaduje i závěr vašeho nákupu při odchodu od pokladny. Peněženku či platební kartu si hned po platbě ukliďte na bezpečné místo, kde ji máte pod svoji neustálou kontrolou,“ doplnil policejní mluvčí.