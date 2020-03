Sekera, kterou zloděj ukradl v chatové oblasti v Třešti, vyjde majitele nemovitostí jež „navštívil“ na dva tisíce korun. „Policisté pátrají po pachateli, který se v Třešti vloupal do chat a dalších objektů. Ke spáchání činu došlo v chatové oblasti v době od úterního poledne 10. března do středečního odpoledne,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Pachatel nejprve vnikl do chaty, kůlny a sklepa. Z této „návštěvy“ si ovšem nic neodnesl. „V další chatě, do které se vloupal, odcizil sekeru. Majitelům objektů vznikla škoda kolem dvou tisíc korun,“ sdělila Kroutilová s tím, že pachatel je podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, a to přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.