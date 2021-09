Muž z Jihlavska přišel o úhlovou brusku, aku pilu, benzinovou rozbrušovací pilu, vrtací a bourací kladiva. Během uplynulého týdne se mu zloděj vloupal vloupal do auta zaparkovaného v Mrákotíně na Jihlavsku a ukradl nářadí za více než padesát tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.