Na Vysočině řádili zloději, policisté v úterý desátého listopadu informovali o vykradených sklepních kójích i rekrační chatě.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Tokoz

Zloděj v Jihlavě se vloupal do sklepních kójí v noci mezi 6. a 7. listopadem. Vnikl do bytového domu, prošel do sklepních prostor a tam vypáčil dveře kójí.