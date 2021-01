Verdikt vinen, si dosud bezúhonný mladík vyslechl i ve středu 6. ledna před Okresním soudem v Jihlavě. Za zločin znásilnění byl trestním opatřením odsouzen na jeden rok s podmínkou na jeden rok. Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupkyně se sice odvolání vzdala, mladistvý si ale ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

„Mladistvý tvrdil, že to bylo ze strany dívky dobrovolné, ale ona setrvala na tom, že se bránila a nepřála si to. Navíc se do té doby vůbec neznali, dívka proto neměla důvod lhát a snažit se mladistvého z nějakého důvodu poškodit,“ uvedl soudce Zdeněk Chalupa.

Incident se odehrál loni 15. června v Rohozné na Jihlavsku, kde táborový instruktoři chystali pro děti ubytování na léto. Mladík podle obžaloby vlezl k dívce do stanu a začal ji osahávat, líbat a poté měl mít s dívkou i přes její odpor pohlavní styk. Dívka to druhý den ohlásila. Mladíka ale trvá na to, že šlo ze strany dívky o dobrovolný akt. Pokud se mladík proti verdiktu jihlavského soudu odvolá, bude se muset případem ještě zabývat Krajský soud v Brně.

Dívka po mladíkovi ještě požadovala odškodné padesát tisíc korun za nemajetkovou újmu. Údajně má od té doby problémy se vztahy.

Soud ale dívce částku nepřiznal a odkázal ji na řízení ve věcech občanskoprávních. Podle soudce by bylo velmi složité újmu prokazovat. Soud by si musel vyžádat další znalecké posudky, což by neúměrně protahovalo soudní řízení, jehož aktéry jsou navíc mladistvé osoby.