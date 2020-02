/FOTO/ Vstup nového ombudsmana Stanislava Křečka do budovy brněnského sídla veřejného ochránce práv blokovala ve čtvrtek ráno skupina jeho odpůrců. Aktivisty poté odvedli policisté. Na místě se také sešla hrstka podporovatelů ombudsmana.

Aktivisté blokovali vstup nového ombudsmana do úřadu. | Video: Eliška Gáfriková

Ombudsman Křeček je již v budově úřadu a setkal se s bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou, která mu předala úřad. Chování aktivistů je podle něj nepochopitelné. „Nepouštět do úřadu někoho, kdo byl legálně zvolen, je neuvěřitelné. Příště nepustí poslance do Sněmovny nebo prezidenta na hrad, a to by byl konec demokracie. Demokratické procesy musíme respektovat. Ani když nastupuje ministr obrany, tak kolem toho nejsou takové věci. Na druhou stranu to připoutá pozornost k tomu úřadu, což je dobře. Řada lidí ani nevěděla, že tady je a co dělá, tak teď už to všichni vědí," uvedl.