Některé silnice jsou po ranních nehodách zavřené. V Královéhradeckém kraji je po čelní srážce dvou kamionů u Předměřic nad Labem neprůjezdný hlavní tah I/33 z Hradce Králové do Polska, jeden z nich dostal na vozovce zřejmě smyk. Kamion boural i na dálnici D7 u Buštěhradu na Kladensku a dálnice je ve směru na Chomutov zavřená. Doprava je od rána omezená kvůli nehodě nákladního auta také na silnici I/69, hlavní spojnici mezi Zlínem a Vsetínem. Vůz havaroval poblíž Lutoniny na Zlínsku.

Policie zaznamenala kvůli počasí nehody i jinde v zemi a nabádá řidiče k mimořádné opatrnosti. Silnice jsou podle silničářů s opatrností sjízdné, místy na nich ale leží ujetá vrstva sněhu.

Ujetá vrstva sněhu ráno byla na silnicích v Krkonoších a Orlických horách, na Rychnovsku zůstával na cestách rozbředlý sníh. Hlavní silniční tahy v nižších polohách Královéhradeckého kraje byly ráno po chemickém ošetření mokré.

Sněžilo také v Pardubickém, Plzeňském, Středočeském a Jihočeském kraji. Mírné dopravní komplikace byly ráno mimo jiné na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Řidiči by měli jezdit opatrně také v okolí Pardubic, Hlinska a Přelouče. Slabá vrstva sněhu je i na silnicích v Železných horách, kde je omezeno použití posypové soli.

V okolí Prahy sněžení zkomplikovalo veřejnou dopravu. Pražská integrovaná doprava zaznamenala největší problémy v okolí Štěchovic, Jílového u Prahy a Černošic. Provoz na lince 630 mezi Berounem a Kladnem byl přerušen, podobné je bylo s autobusy z Jílového do Prahy. Ostatní spoje hlásí zpoždění.

Sníh v ČR

Na Vysočině, kde v letošní zimě poprvé významněji sněžilo, jsou silnice se zvýšenou opatrností podle silničářů sjízdné. Problematický je ale třeba úsek sinice I/38 Dlouhá Brtnice - Hladov, kde zůstaly stát kamiony. Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové je tam špatně sjízdný asi desetikilometrový kopcovitý úsek, kde se tvoří kolony kamionů. Podobné je to na silnici I/23 za Náměští nad Oslavou směrem k Brnu, kde je také stoupání, uvedla mluvčí.

Zvýšenou opatrnost by měli řidiči dodržovat také na jihu a severu Moravy. Někde jsou silnice holé, někde vymrzlé. Například na silnici I/56 v Beskydech je ledovka a na estakádě u přehrady Šance u Starých Hamer na Frýdecko-Místecku ji ráno blokovaly tři uvízlé kamiony.

Jihomoravský kraj

Policie v Jihomoravském kraji dnes vyjížděla kvůli hustému sněžení k desítkám nehod. Většina z nich skončila bez zranění. Sníh komplikuje dopravu i na D1, a to především na Vyškovsku. Mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovsku je uzavřena silnice pro nákladní vozy. Na policejním webu to dnes uvedl mluvčí Bohumil Malášek. Zpoždění nabírají i autobusové linky po celém kraji.

Jen od půlnoci do 8:00 měli policisté nahlášeno 36 dopravních nehod. "To je několikanásobně více než v jiné dny. Jedná se především o nehody, kdy řidiči nezvládli jízdu na kluzké a namrzlé vozovce," uvedl mluvčí. Do 11:00 přibylo dalších 38 havárií.

Většina nehod se podle mluvčího obešla bez zranění, pouze s hmotnou škodou na vozidlech. "Nemalé dopravní potíže způsobila havárie kamionu s vlekem poblíž Měnína. Tam řidič nezvládl smyk a převrácený vlek zablokoval komunikaci," uvedl mluvčí.

Značné problémy mají řidiči podle něj na silnicích na Blanensku a Vyškovsku. V ranních hodinách se pak přidalo i Břeclavsko. Po 8:00 je na Vyškovsku pro nákladní vozy nad 12 tun do odvolání uzavřena silnice mezi Drnovicemi a Podomím. "Vlivem povětrnostních podmínek mají řidiči potíže mezi Pohořelicemi a Mikulovem, zvláště na objízdné trase přes Brod nad Dyjí a Drnholec. Jednoduchá situace není i na dálnici, především na D1 na Vyškovsku," uvedl Malášek.

Práci mají i hasiči, zasahovali například na 176. kilometru D1 ve směru na Brno u nehody kamionu, který vyjel mimo dálnici. V Křenové ulici v Brně se srazil osobní vůz s tramvají. Řidiče z vozu museli vyprostit.

Podle webu krajského integrovaného dopravního systému nabírá kvůli špatné sjízdnosti zpoždění i většina autobusových linek, je od 15 do 20 minut. Problémy mají linky především na Blanensku, a to kvůli hustotě dopravy a několika nehodám v oblasti, zpoždění je 30 až 50 minut. Komplikace v dopravě je třeba očekávat celé dopoledne, kdy má husté sněžení pokračovat.

Jihočeský kraj

Na většině jihočeských silnic leží sníh. Úpravu vozovek v noci na dnešek zajišťovalo 170 sypačů. Mírné dopravní komplikace byly na Českobudějovicku a Českokrumlovsku, řekl ČTK náměstek provozního úseku Správy a údržby silnic (SÚS) Jihočeského kraje Jan Vykouk.

"Řidiči musí počítat s tím, že začala zima a že na řadě míst sněží. Ale s ohledem na to, že je začátek prosince, se nejedná o nijak dramatickou situaci," uvedl.

Podle předpovědi meteorologů bude na jihu Čech celý den zataženo. Během dopoledne by však mělo přestat sněžit.Dodal, že sněžení zhoršilo sjízdnost některých silnic, třeba I/3, která spojuje České Budějovice s rakouskými hranicemi. "Problémy měla některá auta hlavně kolem Kamenného Újezdu a pak u stoupání u Netřebic," uvedl.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách v noci na dnešek napadl sníh, řidiči by měli být opatrní. V terénu jsou všechny sypače, řekl dnes ráno ČTK pracovník dispečinku krajské správy a údržby silnic. Policie zaznamenala větší množství nehod, většinou se obešly bez zranění. Sněžení komplikuje i veřejnou dopravu.

"Začalo sněžit a fronta šla na sever. Postupně vyjely všechny sypače," uvedl dispečer. Cestáři ve středních Čechách mají střediska v Kladně, Benešově, Kutné Hoře a Mnichově Hradišti. Podle dispečera ráno vyjížděli na silnice v celém kraji, nejpříznivější situace byla u Mnichova Hradiště.

Sněžení bylo ráno hlášeno i na Pražském okruhu nebo dálnicích D1 a D11. Řidiči tam měli počítat s horší viditelností. Na dálnici D7 na Kladensku boural kamion, havarovaný návěs zablokoval provoz ve směru na Chomutov.

Policie zaznamenala větší množství nehod, většinou bez zranění. "Jenom v okrese Kladno máme od rána šest dopravních nehod, jsou to víceméně ťukance. Lidé nezvládli řízení a nepřizpůsobili rychlost stavu a povaze vozovky," řekla ČTK kolem 9:00 policejní mluvčí Michaela Nováková.

Problémy mají i linkové autobusy. Pražská integrovaná doprava se potýká s největšími potížemi v okolí Štěchovic, Jílového u Prahy a Černošic. Provoz na lince 630 mezi Berounem a Kladnem je přerušen, podobné je to s autobusy z Jílového do Prahy. Ostatní spoje hlásí zpoždění.

Královéhradecký kraj

První výraznější sněžení letošní zimy dnes od rána zasáhlo Královéhradecký kraj. Policie dosud zaznamenala kolem 40 nehod, obešly se bez tragických následků. Na některých kluzkých a zledovatělých silnicích v kraji uvázly kamiony. ČTK to řekla mluvčí policie Lucie Konečná.

Na silnicích v kraji dopoledne ležela rozsolená sněhová kaše. Hlavní silnici číslo 16 mezi Jičínem a Novou Pakou pokryla ledovka. Ledovka se vytvořila i na silnici mezi Hořicemi a Dvorem Králové nad Labem ve stoupání u obce Třebihošť a na silnici číslo 14 u Lánova na Trutnovsku.

Kamiony kvůli ledovce uvázly u obce Žernov na Náchodsku a na silnici číslo 14 v Novém Městě nad Metují na Náchodsku. U Předměřic nad Labem zablokovaly od 08:00 do 09:300 dva sražené kamiony hlavní silniční tah z Hradce Králové do Náchoda a Polska.

Přes den by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno se sněžením, místy i vydatnějším. Odpoledne a večer by od západu mělo sněžení ustávat. Teploty by se měly pohybovat od minus jednoho do dvou stupňů Celsia, na horách má být od minus dvou do minus pěti stupňů.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji místy sněží, pozor by si měli dát motoristé v horských oblastech, sníh ale padá i na Českolipsku. Hlavní tahy v kraji jsou většinou holé a po chemickém ošetření vlhké, místy mohou ležet zbytky rozbředlého sněhu. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost, žádné problémy ale zatím podle policie hlášeny nejsou.

Opatrní by měli být motoristé v horských oblastech a hlavně na silnicích nižších tříd, kde leží ujetá vrstva sněhu. Bez zimní výbavy by do hor neměli vyjíždět, ta je ostatně na 16 silnicích zejména v Jizerských horách a Krkonoších povinná. Uzavřená je silnice 290 kolem přehrady Souš v Jizerských horách, pravidelně se s prvním sněhem pro dopravu uzavírá. Auta tudy znovu projedou až na jaře.

Teploty v kraji klesají dnes ráno až k minus pěti stupňům, přes den mohou podle meteorologů vystoupat maximálně na dva stupně. Na horách ale bude celý den mrznout, ve střediscích toho využívají k zasněžování. Sněhové přeháňky se budou objevovat po celý den.

Kraj Vysočina

Dopravu na Vysočině dnes zkomplikovalo první významnější sněžení letošní zimy. Silnice jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Policie evidovala k 7:30 asi 12 nehod, většinu na Třebíčsku a jen s lehkými následky. Sněžit začalo okolo 03:00 na Pelhřimovsku a sněhové přeháňky se postupně posouvají napříč Vysočinou. ČTK to řekl Dalibor Tomšů z dispečinku krajské správy a údržby silnic. Na kluzkou vozovku a sníh na dálnici D1 upozorňuje řidiče i státní Ředitelství silnic a dálnic.

Upravit silnice vyjelo v kraji nejprve asi 60 sypačů se solí. "Teď se přidávají i inerty. Z Pelhřimovska se sněžení přesunulo na Jemnicko. Šlo to pod úhlem 45 stupňů krajem Vysočina," řekl Tomšů. Všechny silnice jsou ale podle něho s opatrností sjízdné. Problematický je třeba úsek sinice I/38 Dlouhá Brtnice - Hladov, kde zůstaly stát kamiony. Sypače tam po 06:00 zamířily už podruhé.

Podle mluvčí policie Dany Čírtkové je tam nyní špatně sjízdný asi desetikilometrový kopcovitý úsek, kde se tvoří kolony kamionů. "Podobné je to i na silnici I/ 23 za Náměští nad Oslavou směrem k Brnu, tam je také docela velké stoupání," řekla Čírtková.

Vozovky na Vysočině byly podle Čírtkové kluzké už od pondělního večera, kdy se ale provoz obešel bez nehod. Po ránu jich začalo přibývat. Nejvíc na Třebíčsku, kde policie zvýšila počet týmů, které s řidiči nehody řeší.

"Aby řidiči nemuseli dlouho v tomto počasí na zpracování nehody čekat," řekla Čírtkova. Na Třebíčsku se zatím stala asi desítka nehod.

Na D1 jsou řidiči varováni před sněžením a kluzkou vozovkou mezi 50. a 120. kilometrem. Přitom okolo 90. kilometru u Humpolce ještě neskončila letošní část modernizace dálnice a auta tam vjíždějí do zúžení.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu může být dnes sněžení na Vysočině přechodně i vydatnější a nejvyšší denní teploty nepřekročí nulu. V noci nohou být srážky spíš smíšené, někde s mrznoucími mlhami.

Pardubický kraj

Velkou část silnic v Pardubickém kraji pokryl v noci na dnešek čerstvý sníh. Většinou je po solení rozbředlý, všechny cesty jsou s opatrností sjízdné, uvedli silničáři. Sněžit by mělo v regionu i během dneška.

Řidiči by měli jet opatrně zvláště v okolí Hlinska, Pardubic a Přelouče. Slabá vrstva sněhu je také na silnicích v Železných horách, kde je omezeno použití posypové soli.

Kluzké silnice dnes způsobily několik nehod a dopravní problémy. Zraněním tří lidí skončil střet dvou osobních aut v obci Orel na Chrudimsku.

Kolony se tvořily u Holic, kde stály kvůli namrzlé silnici kamiony. Uvízlý nákladní vůz způsobil kolony také u nadjezdu Paramo v Pardubicích, které stále trvají. Ve Vysokém Chvojně skončil automobil v plotě, jeden člověk se zranil. V Podůlšanech na Pardubicku sjela dodávka do příkopu a hrozilo, že se převrátí. "V Čankovicích na Chrudimsku likvidujeme následky střetu dvou nákladních automobilů. Jednotky hasičů jsou stále v terénu, uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Dnes ráno bylo v Pardubickém kraji většinou zataženo, na Hlinecku foukal nárazový vítr. Na většině území sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji dnes na některých místech sněžilo. Silnice jsou většinou holé nebo mokré po chemickém ošetření. Například na jižním Plzeňsku se na nich místy vrstva rozbředlého sněhu, informuje Ředitelství silnic a dálnic. V kraji se stalo také několik dopravních nehod, obešly se většinou s lehkým zraněním, řekla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

U Dobříva na Rokycansku narazilo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. "Na místě byla ošetřena starší žena s lehčími zraněními a transportována do Rokycanské nemocnice," uvedla Svobodová. S lehčími zraněními převezla sanitka do Strakonické nemocnice další ženu, která havarovala u Rábí ve směru na Horažďovice. Auto skončilo mimo vozovku. Nehoda se stala také u Nepomuku, kde auto skončilo v příkopu, starší muž neutrpěl žádná zranění.

Podle mluvčího hasičů Petra Poncara se nehody obešly bez úniku pohonných hmot.

Praha

V Praze dnes v 05:00 vyjelo kvůli napadanému sněhu všech 73 sypačů určených na úklid nejdůležitějších ulic. Do terénu byly vyslány ještě desítky další techniky na úklid vedlejších ulic a chodníků. Na dotaz ČTK to řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Zimní údržbu komunikací zajišťuje každoročně od 1. listopadu do 31. března TSK, která si najímá Pražské služby (PSAS).

Do terénu vyjela podle mluvčí veškerá technika, což je 73 sypačů a 51 kusů menší techniky. "Vozovky prvního pořadí jsou nyní po chemickém ošetření pouze mokré a sjízdné bez problémů. Na vozovkách nižšího pořadí práce probíhají, v některých místech je stále malá vrstva rozjetého sněhu a jsou s opatrností sjízdné," uvedla po 09:15 Lišková.

Silnice a chodníky jsou uklízeny v několika tzv. pořadích. V prvním vyjedou sypače a pluhy na nejdůležitější komunikace a chodníky, zejména v okolí úřadů, nemocnic, škol či nádraží a stanic metra. Uklizeny musí být do dvou hodin od výjezdu. V druhém pořadí silničáři uklízí zbývající komunikace druhé třídy a ve třetím pořadí ty zbylé.

V případě chodníků se silničáři v první řadě zaměřují na přístupové cesty ke školám, zdravotnickým a sociálním zařízením či budovám úřadů. Sníh odklízí také ze zastávek MHD, cest ke stanicím metra či vlakovým a autobusovým nádražím.

Nejde o první výjezd v této zimní sezoně. "V listopadu byl dvakrát proveden preventivní posyp na komunikacích prvního pořadí, a to vždy v nočních hodinách," dodala mluvčí.

TSK na konci října uvedla, že na zimní údržbu silnic a chodníků v hlavním městě má připraveno 24 tisíc tun soli a solanky, 127 strojů včetně sypačů a připravena je více než tisícovka zaměstnanců. Na některých místech funguje i automatický protinámrazový systém.

Poslední zimní údržba vyšla na 906 milionů korun, silničáři měli připraveno 24 639 tun soli a 380 tun roztoku chloridu vápenatého. Použito bylo pouze 3691 tun soli a 1138 tun chloridu vápenatého.

Zlínský kraj

Silnice I/69, hlavní spojnice mezi Zlínem a Vsetínem, je od rána neprůjezdná kvůli nehodě nákladního auta. Vůz havaroval poblíž Lutoniny na Zlínsku, událost se podle webových stránek policie obešla bez zranění. Omezení podle údajů policie nejspíše potrvá několik hodin. Řidiči mohou využít objízdnou trasu po silnicích I/49 a I/57 přes Valašskou Polanku na Vsetínsku.

Nehody jsou hlášeny i z jiných míst ve Zlínském kraji. Podle aktuálních informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) musejí motoristé v regionu počítat s mrznoucím deštěm, na Vsetínsku a Kroměřížsku místy se sněhovými přeháňkami. Na vozovkách v kraji se tvoří námraza, případně náledí.