Jakou koledu máte nejraději?

Narodil se Kristus Pán. To je pro mě česká vánoční hymna.

Jak vnímáte akci Česko zpívá koledy s Deníkem, který se takto snaží propojit občany napříč ČR?

Cením si všeho, co lidi spojuje k dobru. Vánoční tradice je skvělou příležitostí. Díky za to.

V čem vidíte hlavní smysl Vánoc?

V radosti z Boha, který přichází k člověku. Pokud se mu člověk otevře a nechá ho v sobě nezištně milovat, může zakusit jeho příchod. Skutky lásky jsou cestou k poznání Boha.

Z jakých hlavních důvodů je máme slavit?

Křesťanské Vánoce mění svět k lepšímu, pokud je jejich středem Kristus. Dárky jsou namístě, pokud jsou projevem Boží lásky v nás. Nemohou však Boha nahradit.

Jaké dárky jste dostával od Ježíška, když jste byl ještě školák?

Tehdy jsme byli hodně chudí a většinou to bylo nějaké oblečení, něco potřebného do školy či knížka. Nejcennější dárkem byla atmosféra šťastné rodiny vyrůstající z krásné harmonie rodičů.

Zpívá se už i v zahraničí



Některé koledy se během let obměňovaly, vždy se však zachovala úvodní Nesem vám noviny. Letos se kromě ní bude zpívat ještě Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. Akce Česko zpívá koledy s Deníkem se letos uskuteční s jistým omezením, jelikož vládní opatření znemožňují hromadné akce. A právě při zpěvu vánočních písní se na řadě míst před pódii shromažďuje klidně i přes tisíc účastníků.



A jak to tedy bude letos? Prostě si zazpíváme v domácím prostřední, v rodinném kruhu či pokud by to epidemiologická situace dovolila, v malých skupinách s dostatečnými rozestupy, třeba před vašim domem, na návsi či kdekoliv jste byli zvyklí. Pořád však musí platit, že zdraví je na prvním místě. Stejně tak se nemění, že akce Česko zpívá koledy je hromadnou akcí, kdy zpívání těch nejkrásnějších vánočních písní ve stejný čas na dálku propojí obyvatele napříč naší vlastí. A opět věříme, že se k nim přidají i krajané žijící v zahraničí.



„Česko zpívá koledy je největší spontánní vánoční akce v naší republice,“ připomíná Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku z vydavatelství Vltava Labe Media. Akci Česko zpívá koledy již tradičně podporuje také Český rozhlas, na jehož vlnách můžete 9. prosince v 18.00 h koledy rovněž naladit a společně si zazpívat.