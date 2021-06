Novelu silničního zákona projednal Senát, který jej poslancům vrátil v minulém týdnu. A to kvůli odstavcům, které řeší sankce za porušení pravidel. Měly by být měkčí. Povinné odstupy ale senátoři v zákoně ponechali.

Návrh od počátku provází vyhrocená diskuze. Změnu inicioval ve sněmovně poslanec Petr Dolínek (ČSSD). Slibuje si od zákona větší ochranu cyklistů. „Odstup 1,5 metru, respektive jeden metr bezpečný odstup mezi předjíždějícím vozem a cyklistou je již standardní v řadě zemí západní Evropy,“ obhajoval návrh Dolínek.

Připomněl, že je to věc, která se řeší i na Slovensku a v Maďarsku. Podle odborníků je ale návrh příliš přísný a problematický. „Zákon, který upravuje vzdálenost mezi auty a cyklisty je skutečně v Evropě běžnou praxí. Současný návrh ale nemá obdoby a pokud projde, jedná se o nejpřísnější nastavení na světě,“ říká dopravní expert Roman Budský.

Oproti ostatním zemím česká verze zákona totiž nutí řidiče udržovat od cyklistů rozestup 1,5 metru už na silnicích s povolenou rychlostí nad 30 kilometrů v hodině. „V Evropě se dodržuje tato vzdálenost až na komunikacích s povolenou rychlostí nad 50 kilometrů v hodině,“ vysvětluje Budský.

Nařízení tedy ovlivní i komunikace například uprostřed vesnic, kde může docházet ke kolizím a nakonec i kolapsům dopravy. Třeba když se nedaleko zastávky setká cyklista, osobní automobil a autobus. „Kdyby měl tento rozestup dodržovat autobus, tak se na většinu českých silnic, které ke všemu bývají ve špatném stavu, ani nevejde. V praxi to proto může fungovat i tak, že autobus pojede z vesnice několik kilometrů rychlostí dvacet km/h za cyklistou tak dlouho, dokud cyklista neodbočí na jinou komunikaci,“ míní Budský.

Rizikové situace

Mohly by se také kupit nehody v případě, že se za autobusem či osobním vozem v podobném případě začne tvořit kolona. „Některý řidič bude pospíchat, nevydrží a rozhodne se všechny předjet. Nemůže už ale vědět, jak se zachovají ostatní a už vůbec ne, jak daleko jsou případně auta v protisměru. Vzniknou opravdu rizikové a nebezpečné situace,“ obává se Budský.

Těm řidičům, kteří nevydrží s nervy, a cyklistu by chtěli objet i s menší rozestupem, hrozí pokuta do 10 tisíc korun, zákaz řízení až na rok a ztráta sedmi bodů. Právě to ale Senát rozporoval a sankce požaduje snížit. Pokud řidič cyklistu přímo neohrozí, měla by být pokuta maximálně dva tisíce korun.

S návrhem novely nesouhlasí ani Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice (SVOL). Podle nich může přijetí zákona znamenat kolaps pohybu na lesních cestách. A to kvůli technickému stavu lesních cest. Nová povinnost by se totiž vztahovala i na ně, přestože se jedná o tzv. účelové komunikace, které primárně slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby jejich vlastníků či hospodaření. „Problém je, že na většině těchto komunikací nelze s ohledem na jejich konstrukční parametry, zejména šířku, požadovaný minimální odstup dodržet,“ říká Stanislav Janský, místopředseda SVOL.

Ztížení hospodaření na zemědělských pozemcích

Návrh, pokud vstoupí v konečnou platnost, by podle sdružení ztížil hospodaření na pozemcích zemědělského půdního fondu a pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Doprava by se na nich kriticky zpomalila.

„Rychlost pohybu motorových vozidel používaných k hospodaření na pozemcích obsluhovaných účelovými komunikacemi, by se totiž nezbytně rovnala rychlosti jízdy nejpomalejšího z cyklistů, a musela by být dodržována zpravidla po celé délce účelové komunikace, protože místa, kde můžete předjet cyklistu v požadované odstupové vzdálenosti, na lesních cestách prostě nejsou,“ vysvětluje Jánský.

Než aby měli vlastníci lesů potíže, mohou se podle něj uchýlit k radikálnímu řešení. A to zakázat cyklistům do lesů přístup. „Je potřeba si uvědomit, že tyto cesty mají primárně sloužit k obhospodařování lesa a slušní cyklisté jsou na nich stejně tak jako chodci sice vítáni, ale měli by mít stále na paměti, že jsou vlastně na návštěvě na majetku někoho jiného a podle toho se také chovat. Je zbytečným extrémem zákonem povýšit jejich zájmy nad účel toho, k čemu je komunikace určena,“ myslí si o chystané novele Jaroslav Semerák, člen předsednictva SVOL a jednatel podniku Lesy a parky Trutnov.