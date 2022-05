Úřad totiž plánuje důslednější kontroly evakuačních plánů. Úředníkům vadí přílišné spoléhání "lanovkářů" na jednotky integrovaného záchranného systému. Přitom by to měla být právě obsluha lanovek, kdo lidi začne z lanovek při jejich technické poruše nejdříve zachraňovat. „Jak populace provozovatelů lanovek stárne, tak jediné, co umí, je zavolat hasiče, policii. Chybí dřívější nácviky, kdy měli provozovatelé svoje týmy a začali dělat sami opatření,“ říká ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.