Chcete si nechat opravit auto? Tak počítejte s tím, že si nejenom připlatíte, ale také nějakou dobu počkáte. Důvodem je souhra zpřetrhaných dodavatelských řetězců, přetížená logistika a nedostatek náhradních dílů. A to včetně těch osazených čipy.

| Foto: Shutterstock

„Dá se říct, že v minulosti se na opravené auto čekalo v řádu dní, teď to jsou týdny,“ uvedl tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný. Jeho slova potvrdil i technický ředitel OlfinCaru Lukáš Máslo. „Seznam nedostatkových náhradních dílů je velmi dlouhý a liší se jen co do značky automobilů. Problém je například u plastových dílů, který je zapříčiněn nedostatkem granulátu, brzdových destiček, ale také u řídících jednotek. Tam je zase problém s čipy,“ vyjmenoval nedostatkové zboží Lukáš Máslo.