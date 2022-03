„Říká se jim krizoví herci!!! Byl identifikován ‚herec‘, který natáčí v ukrajinských inscenovaných videích. Ukázalo se, že je obyvatelem Vinnického kraje Viktor Ivanovič Popovič, narozen 7. června 1996. Taky jsme našli holčičku, ale zatím to nezveřejňujeme,“ tvrdí popisek příspěvku, který se začal tento týden hojně šířit mezi proruskými aktivisty na českém Facebooku.

Příspěvek obsahuje třináctivteřinovou videosmyčku ze sociální sítě TikTok, zachycující líčení mladého muže, čemuž přihlíží již nalíčená dívka, a několik fotografií (snímek z líčení, další snímek, kde lidé v bílých ochranných oděvech přenášejí zmíněnou dívku, a dále civilní foto zmíněného mladíka).

Popisek dále oběma mladým lidem zachyceným na záběrech a fotografiích nepokrytě vyhrožuje, že „účast na zinscenovaných videích úmrtí civilistů údajně z války je také válečným zločinem a je nesmazatelná. Všichni účastníci takového natáčení budou identifikováni a předáni soudu, až přijde čas“.

Proruští aktivisté a dezinformátoři šíří lež

Celkově tedy příspěvek vytváří dojem, že záběry násilí, pořizované na dnešní Ukrajině, jsou Ukrajinci zinscenované a že v nich hrají tito herci, kteří se z toho budou zodpovídat. A že tedy obrazy katastrofální situace v některých ukrajinských městech po letošním útoku ruských vojsk nejsou pravdivé.

Právě v takovém kontextu se začal tento příspěvek šířit na sociálních sítích také v České republice, kde ho sdílejí především lidé, kteří i ve svých ostatních postech stojí v otázce rusko-ukrajinské války výrazně na ruské straně a kteří i dříve sdíleli nejrůznější dezinformace.

Dne 14. března 2022 se tento post objevil například na facebookovém profilu pojmenovaném jako Edita Fefe Novotná. Daný profil má k 16. březnu letošního roku 760 sledujících a sdílí prakticky bezvýhradně ruskou propagandu. Z tohoto profilu pak převzalo a dále šířilo zmíněný post dalších více než 250 uživatelů Facebooku, a to v Česku i na Slovensku.

Stejná dezinformace se v současnosti šíří také v dalších zemích, pochopitelně v Rusku, ale třeba také v Srbsku nebo v Maďarsku. „Západní deep-state média potřebují záběry zraněných civilistů na Ukrajině. Prostě řeší takový problém,“ uvedl 27. února 2022 v popisku například jeden srbský příspěvek, který byl sdílen více než tisíckrát během jediného dne.

Výše zmíněný kontext je ale úmyslně vylhaný. Lidé zachycení na videu jsou sice skutečně herci, ale pořízené záběry nemají se současnou situací na Ukrajině vůbec nic společného. Jde totiž o dokumentaci z natáčení hraného seriálu Contamin pro Netflix, které proběhlo v roce 2020.

Záběr z natáčení dala na TikTok producentka

Jak uvedli například novináři srbského webu Istinomer a srbské pobočky mezinárodní tiskové agentury AFP, jde skutečně o produkční záběry z natáčení tohoto seriálu, vznikajícího v německo-ukrajinské produkci, jehož děj pojednává o vypuknutí smrtící pandemie. Hlavními producenty seriálu jsou Harald Franklin, německý filmový režisér a producent, a Darja Drjučenková, spolumajitelka ukrajinské produkční společnosti Driu Production.

Oba producenti samozřejmě v rámci propagace své práce zveřejnili na různých sociálních sítích celou řadu záběrů z natáčení.

Inkriminovanou videosmyčku, jež posloužila jako hlavní podklad pro dezinformaci, zveřejnila na svém osobním účtu na síti TikTok dne 28. prosince 2021 právě producentka Darja Drjučenková. Ta k němu přidala i komiksový titulek „Zombie Movie“, jenž zůstal i v dezinformačním příspěvku.

Tým AFP Facts Drjučenkovou kontaktoval a producentka mu potvrdila, že inkriminované záběry vznikly během natáčení v roce 2020. Děj seriálu pojednává podle upoutávky, zveřejněné v listopadu 2021 na youtube, o „pandemii, způsobené virem vyrobeným v laboratoři a horším než covid-19“.

Zdroj: Youtube

„Jsme filmaři, takže máme spoustu takových make-up záběrů z natáčení,“ sdělila týmu AFP písemně Drjučenková a poslala mu screenshoty ze svého mobilního telefonu, na nichž jsou vidět i další podobná videa, uložená do jejího telefonu 14. listopadu 2020.

Stejný lživý formát byl již použit několikrát

Není to poprvé od začátku rusko-ukrajinské krize, co na sociálních sítích začala kolovat lživá videa tvrdící, že „odhalují“, co se skutečně děje.

Jak 14. března 2022 upozornil například fact-checkingový web české pobočky AFP Na pravou míru, své recyklace se dočkala například lež známá již z covidové krize: video, jež má „dokazovat“, že nikdo nezemřel a mrtvá těla (ať už z Ukrajiny, nebo z pandemie) představují živí herci.

„V době, kdy Ukrajina bojuje proti ruské invazi a online prostor je zahlcen dezinformacemi, koluje na Facebooku údajná reportáž o obětech války s řadou zdánlivých mrtvol pokrytých černými plachtami v pozadí. Jedno z těl se však najednou pohne, což autor příspěvku vydává za důkaz, že média o obětech války na Ukrajině lžou,“ uvádí AFP. A dodává, že video bylo zmanipulované: ve skutečnosti jde o reportáž rakouské televize natočené začátkem února 2022 během protestu, při kterém demonstranti jen symbolicky předváděli úmrtí způsobená znečištěným ovzduším a klimatickými změnami.

„Titulky a hlas reportéra v angličtině byly k videu přidány později a k původní reportáži vůbec nepatří. Organizátoři demonstrace AFP potvrdili, že se ani nesnažili předstírat, že jde o skutečné mrtvoly,“ uvedla agentura. Upozorňuje také na to, že stejné video se v únoru 2022 šířilo i v souvislosti s pandemií covid-19, což uváděla na pravou míru již dříve.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkPodle vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové bylo ve skutečnosti potvrzeno na Ukrajině do 2. března 2022 zabití více než 220 civilistů od vypuknutí konfliktu, ale přesné číslo je podle jejích slov pravděpodobně „mnohem vyšší“. Uvedla také, že je znepokojena tím, kolik civilistů zůstává nadále uvězněno v ostřelovaných oblastech. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi minulý týden uvedl, že počet Ukrajinců, kteří za tu dobu opustili svou vlast, dosáhl k 8. březnu 2022 dvou milionů.