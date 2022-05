Restaurace ve dvou sousedících krajích provozuje paní Helena. Vnímá odlišný přístup pracovníků tamních hygienických stanic. „U jedné je to bez větších problémů. Vidí, že se snažím mít vše v pořádku. Když se mi třeba porouchal mrazák, domluvili jsme se, že to napravím. Což jsem i obratem udělala,“ řekla Deníku. „Paní z té druhé ale stále hledá chyby a zveličuje každé smítko. Nechci si přidělávat problémy, tak nebudu říkat nic bližšího. Je to o lidech,“ dodala.

Konec roztříštěnosti na hygienách slibuje ministerstvo zdravotnictví. Čtrnáct krajských stanic navrhuje sjednotit pod jednu střechu – Státní hygienickou službu. Ministerští úředníci si od toho slibují jednotnější postup, jasnou odpovědnost a intenzivnější spolupráci s hejtmany. „Snížíme zátěž pro občany,“ řekl Deníku náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Pojišťovny nechtějí proplácet některé masti a léky. Lékárníci krok kritizují

Změna podle něj uleví kupříkladu právě podnikatelům, kteří působí napříč Českem. „Postupy při kontrole budou jednotné, ať k ní dojde v kterékoli části republiky. To v tuto chvíli není běžné. Totéž platí i pro nejrůznější povolovací či schvalovací procesy,“ řekl Pavlovic.

Hygienické stanice v současnosti metodicky řídí hlavní hygienik, další oblasti spadají do gesce státního tajemníka, jiné si řeší každá hygiena samostatně. To Pavlovic považuje za chaotické. „Naším cílem je mít jednoho zodpovědného člověka,“ řekl. S tím, že to ale nebude znamenat centralizaci. O lokálních záležitostech budou nadále rozhodovat v regionech.

Změnu vítá i epidemiolog Roman Prymula. „Pokud to postaví adekvátně, nemusí to být od věci,“ řekl Deníku. Důležitý je podle něj dostatek kapacity a personálu. Pavlovic ubezpečuje, že pracovně odborná místa zůstanou zachována. „Budeme naopak rádi, pokud se nám podaří zvyšovat počet odborníků, s čímž úzce souvisí schopnost nabídnout jim zajímavý plat,“ dodal.

O obor není zájem

Na hygieně nyní pracují více než dva tisíce dvě stě zaměstnanců, kteří řeší širokou škálu činností – od epidemiologických až po inspekční. Musí se orientovat kupříkladu i v oblasti chemických látek, bezpečnosti práce a mnohém dalším. V současnosti je podle Pavlovice třeba, aby se plně věnovali všemu, co bylo kvůli pandemii covidu, na kterou se soustředili, odloženo.

Nádorů kůže přibývá. V ohrožení jsou i řidiči kvůli otevřeným okýnkům

Zdroj: DeníkO obor epidemiologie a hygiena ale není příliš zájem. Ve školním roce 2019/2020 z něj vyšla jediná absolventka. „To úplně nejdůležitější je finanční ohodnocení,“ odůvodnil Prymula to, proč se mladí lidé do oboru nehrnou. Hygienici podle něj berou až o třetinu méně než kolegové, kteří vyšli ze stejných lékařských fakult a působí v nemocnicích nebo na ambulancích.

Nástupní plat hygieniků se pohybuje od necelých sedmatřiceti tisíc do asi padesáti tisíc korun. Nad šedesát tisíc se dostanou až po devíti letech praxe, nad sedmdesát tisíc po sedmadvaceti. Za další důvod nezájmu o obor Prymula považuje to, že hygienici musí vedle odborných záležitostí řešit také technické činnosti, které by mohli zastat jiní pracovníci.