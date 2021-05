„Řada kolegů a kolegyň je vyřízených, brečí mi do telefonu, netěší se do práce. Někteří jsou podráždění a zlí, nadávají i nám jako asociaci, že jsme málo bojovali,“ shrnuje reakce kadeřníků na požadavek ministerstva zdravotnictví Václav Pražák, předseda Asociace kadeřníků České republiky.

V praxi by mohlo od pondělí, kdy by se právě kadeřnické salony měly otevřít, vypadat asi zhruba takto: zákazník se objedná u kadeřníka na konkrétní termín, mezitím musí najít volný termín v oficiálním testovacím centru. Poté při návštěvě kadeřníka předloží zákazník doklad o absolvování PCR či antigenního testu s negativním výsledkem, kadeřník si následně udělá zápis do svého nového seznamu, který v případě kontroly hygieniků bude muset předložit.

Co ale konkrétně si kadeřník musí do seznamu poznamenat, aby vyhověl požadavku ministerstva zdravotnictví a hygienici mohli dotyčného člověka v případě potřeby tedy nákazy koronavirem vytrasovat, není vůbec jasné.

„Není přesný návod, co musí seznam obsahovat. Kadeřníci musí jen umět ty lidi doložit, aby je v mohli hygienici kontaktovat. Musí si vést takový seznam, který mohou hygieně doložit pro vytrasování,“ říká Jana Schillerová, mluvčí ministerstva zdravotnictví, a doplňuje, že přesný postup se bude teprve vytvářet.

Kadeřníci: Vše na nás hodili

„Vše na nás přehodili. Nejsme podle zákona vůbec oprávněni vést seznam našich zákazníků, požadovat poskytnutí osobních údajů. U nás to funguje i tak, že zákazník se podívá, a když se mu kadeřnictví líbí a kadeřník má volno, pak se dotyčný nechá ostříhat. My tak ani nemusíme znát jeho jméno, není povinen nám jej sdělovat,“ vysvětluje Václav Pražák s tím, že asociace se již obrátila na ministerstvo zdravotnictví a také ministerstvo průmyslu a obchodu s požadavkem na přehodnocení záměru vést seznamy.

„Je to nesmysl. Když jdete nakupovat do marketu, nepotřebujete žádný test jako vstupenku a ta koncentrace lidí je tam mnohokrát vyšší. My jsme ve studiu schopni zajistit veškeré hygienické požadavky včetně dezinfekce prostor na rozdíl od obchodů,“ myslí si kadeřník Lukáš Chládek.

Podle asociace kadeřníků by stačilo, když už ministerstvo trvá na testech, aby zákazníci měli možnost sebetestování, vše by pak stvrdili čestným prohlášením. O takovéto variantě nechtějí na ministerstvu slyšet, a to i přesto, že na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za hnutí ANO 2011) připustil, že by ve výjimečném případě, kdy seniorka žijící v obci má kadeřnictví říkajíc za rohem, ale oficiální testovací místo je pro ni „z ruky“, by se mohla otestovat sama antigenním testem.

Novinkou je, že zákazníci kadeřnictví a dalších služeb se nebudou muset nechat testovat pouze v oficiálních testovacích centrech, ale i u svých praktických lékařů.

„Bude nutné doložení potvrzení o negativním testu z akreditované laboratoře zdravotnického zařízení nebo od praktického lékaře. Pokud se bude jednat o výjimky, pak o tom bude ministerstvo zdravotnictví informovat na další tiskové konferenci. Podmínky se totiž stále ještě ladí,“ dodává mluvčí resortu.