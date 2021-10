Jednat se podle nich bude ještě třeba o povinném posledním roku předškolního vzdělávání nebo o podobě maturit. Shodu by vyjednavači pěti stran chtěli najít do středy.

"Já úplně neočekávám, že bychom narazili na nějaké dramatické problémy, nepřekonatelné. Jsou tam samozřejmě některé třecí plochy. Když uvedu příklad, tak otázka posledního povinného roku předškolního vzdělávání, ale jsou to v zásadě detaily," uvedl Výborný. Podle něj se obě koalice shodují v tom, že je potřeba se soustředit na klíčové věci. "Nevidím tam nějaké zásadní problémy," potvrdil Gazdík.

Podle Gazdíka se bude jednat například o tom, jak by se měly upravit maturity a vzdělávací plány. Všichni se podle něj shodují na potřebě usilovat o realizaci Strategie vzdělávání 2030+, nicméně diskutovat budou ještě o tom, jak a v jakém časovém horizontu by se podle ní vzdělávání mělo modernizovat.

Oba politici uvedli, že budoucí vláda bude muset usilovat o odstranění nerovností ve vzdělávání mezi regiony a školami. "Je to otázka podpory škol cílenými programy vypisovanými ministerstvem školství nebo i systémovými záležitostmi," řekl Výborný. Řešit by se podle něj mohl například počet dětí ve třídách a výrazně podpořit by se měl neziskový sektor, aby mohl dětem pomáhat lépe i mimo školu.

Novela zákona o pedagogických pracovnících

S Gazdíkem se shodl, že by se co nejdřív měla schválit novela zákona o pedagogických pracovnících, která nyní takzvaně spadla pod stůl. Návrh se zabýval platy učitelů či zavedením pozice uvádějícího učitele a pomáhajících profesí, jako jsou školní psychologové či speciální pedagogové, kterých je ve školách nedostatek.

Podle Výborného se také bude jednat o tom, jak by se mohlo více podpořit odborné vzdělávání a jeho propojení s praxí. Gazdík za stěžejní označil to, aby české školství odpovídalo 21. století. "Zásadní dovedností musí být, že každý absolvent jakékoli školy se musí umět učit novým věcem. Ty časy, kdy někdo něco vystudoval a s tím vydržel do důchodu, jsou ta tam a české školství to zatím moc nereflektovalo," řekl.

Shodu na prioritách by podle Výborného měli vyjednavači najít do středy. Výsledek ale zatím zveřejňovat nebudou, mezi 20. a 30. říjnem ho budou připomínkovat jednotlivé strany, řekl. O personálním obsazení ministerstva podle Výborného jasno zatím není. Odborná vyjednávací platforma zástupců stran o tom nejedná, bude to hlavně věcí předsedů koaličních stran, dodal.