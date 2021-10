Setrvale roste i takzvané incidenční číslo, které udává počet nově nakažených za týden v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Nyní je 86, před týdnem mělo přitom hodnotu 56.Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, k dnešku mírně kleslo z 1,46 na 1,41.

Ve všední dny tohoto týdne se denní počet nově nakažených držel kolem 1500, v pátek vzrostl na téměř 1781, což bylo nejvíc za jeden den od začátku května.

Pro vývoj epidemie i protikoronavirová opatření je víc než počet nakažených rozhodující, kolik lidí s nákazou skončí v nemocnicích, zvláště na jednotkách intenzivní péče. Zatímco předchozí sobotu jich bylo podle údajů ministerstva 328, tuto sobotu už 463. Z toho téměř pětina - 86 - je ve vážném stavu. Počet pacientů s těžkým průběhem covidu stoupl proti minulému týdnu o 29.

Značné rozdíly mezi regiony

Nově odhalených případů covidu přibývá po celém Česku, mezi regiony jsou ale značné rozdíly. Nejrychleji se nákaza šíří v Moravskoslezském kraji, kde v posledních sedmi dnech připadá na sto tisíc obyvatel 141 nakažených. V jižních Čechách se incidenční číslo zvýšilo na 136, sto a víc případů má ještě Olomoucký a Plzeňský kraj a těsně pod touto hranicí je Praha.

Naopak relativně nejméně se infekce šíří v Libereckém a Královéhradeckém kraji, kde za týden připadá na sto tisíclidí shodně 26 případů koronaviru. Mezi okresy je nejvyšší počet nakažených v přepočtu na obyvatele za týden na Českobudějovicku s incidenčním číslem 229 a v Ostravě-městě, kde je v přepočtu na obyvatele za týden 217 nakažených.

Celkem se od loňského března, kdy epidemie v Česku vypukla, prokazatelně nakazilo koronavirem přes 1,7 milionu lidí, většina se uzdravila, 30 545 lidí v souvislosti s nemocí zemřelo. Počty úmrtí rostou v poslední době mnohem rychleji - jen za tento týden ministerstvo eviduje 35 obětí, přitom za celé září jich bylo 44.

Počet dávek vakcíny proti covidu se od začátku očkování loni v prosinci blíží 12 milionům, plně naočkováno je přes šest milionů lidí, to znamená méně než 60 procent populace. Očkovat se mohou lidé starší 12 let. Proočkovanost ale stále není taková, jaká by podle odborníků bylo potřeba, tempo očkování přitom od léta zpomaluje nebo stagnuje. Během této soboty dostalo vakcínu něco přes 3000 lidí, podobně jako před týdnem.

Laboratoře v sobotu provedly přes 45 tisíc testů, asi o 3700 méně než před týdnem. Ve srovnání s pátkem i předchozí sobotou rostla pozitivita testů. U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních na provedených testech stoupl na 4,8 procenta a u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil na 9,3 procenta. U nejčastějších preventivních testů činila pozitivita 1,39 procenta.

Plošná opatření stát nechystá

Epidemie koronaviru se v Česku několik týdnů sice zhoršuje, situace je ale lepší než loni a nemocnice zatím nejsou zahlceny covidovými pacienty. Před rokem v tuto dobu byly denní nárůsty nově nakažených kolem deset tisíc a v nemocnicích bylo na 3000 lidí s covidem, z toho přes 500 ve vážném stavu. I proto stát nechystá plošná opatření jako před rokem, kdy uzavřel školy či restaurace a výrazně omezil každodenní aktivity. Chce ale mimo jiné zkrátit platnost testů, a tím motivovat lidi k očkování.

Skupina odborníků kolem epidemiologa Petra Smejkala doporučuje zavést testování na covid-19 ve školách lokálně v okresech, kde za týden přibylo více než 100 případů na sto tisíc obyvatel. Testovat by se podle odborníků měli ale jen žáci a studenti, kteří nejsou očkovaní nebo neprodělali v posledním půl roce covid-19. Obdobně by se podle skupiny mělo postupovat i ve firmách, ale až při hodnotě 200 případů za týden na sto tisíc obyvatel.