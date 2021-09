Česko je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) na úpatí další vlny epidemie, která znovu přichází ze západu, kde počty nových případů nákazy koronaviru rostly už v minulých týdnech. Situace podle ministra není dramatická, a to ani v Karlovarském kraji, kde je počet nových nákaz na sto tisíc obyvatel za týden nevyšší. Vojtěch to řekl novinářům po setkání se slovenským protějškem Vladimírem Lengvarským.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) | Foto: ČTK

"Očekával jsem, že se situace může po prázdninách zhoršit. Neříkám, že je to jenom otázka návratu dětí do školy, ale obecně otázka návratu společnosti do nějakého normálního režimu, větší mobilita lidí," uvedl Vojtěch. Podle něj se zatím nárůst počtu případů neprojevuje výrazně závažnými klinickým průběhem onemocnění, byť i v nemocnicích pacientů přibylo. Hospitalizováno je 82 lidí, Vojtěch dodal, že byli přijatí čtyři lidé ve vážném stavu. Z nově nakažených jsou podle ministra více než tři čtvrtiny neočkovaných.