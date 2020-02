„Všechno je jinak. Koronavirus je uměle vyrobený. Dvě centra řízení se právě střetla. Kde se stala chyba, že z něj není zabiják?“

Takové a podobné výkřiky se objevily v úvodu článku Petra Hájka, bývalého zástupce vedoucího kanceláře prezidenta Václava Klause, vydaného na Hájkově vlastním webu Proproud.cz. V textu, publikovaném 4. února, spekuluje na téma, že koronavirus má být součástí „amerického vnitropolitického zápasu“, v němž údajný „americký globalistický Deep State“, řízený Rockefellery, brojí proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

„Zpackaná operace Deep State“

Podle Hájka je všechno, co se kolem koronaviru děje, „zpackanou operací“. „Je prakticky jisté, že koronavirus, s nímž se hraje toto zatím poslední ,pandemické představení‘, je umělého původu – právě tak jako jeho předchůdci SARS, MERS, Ebola a další. A je rovněž vysoce pravděpodobné, že při jeho ,otestování v terénu‘ něco selhalo. A je pro tuto chvíli úplně jedno, jestli byl virus vyvinut v čínském Wu-Chanu (a chybou či sabotáží se dostal ven), nebo v Kanadě či Spojených státech, jak rovněž svědčí řada (těžko ověřitelných) indicií, a do Číny byl importován,“ prohlašuje Hájek.

Podle něj ovšem selhal především účinek koronaviru: „Prostě řečeno na nákazu umírá zjevně daleko méně lidí, než ,tvůrci‘ předpokládali, když spustili hysterickou mediální kampaň,“ tvrdí vydavatel Protiproudu. K této „kampani“ totiž podle něj nevedla předběžná opatrnost a snaha chránit společnost před nákazou, ale „cílený záměr“.

„Je třeba znovu a znovu připomínat, že všechny globálně rozšiřované ,zprávy‘ přicházejí od několika agentur, jež jsou zhruba v držení dvou soupeřících finančních skupin: Rockefellerů a Rothschildů. Prvně jmenovaná stojí za americkým globalistickým Deep State (to jest 90 procent tamních médií, která bojují proti Donaldu Trumpovi) a Bruselem,“ prohlašuje Hájek. Drama s koronavirem, jak zpravodajství o nákaze nazývá, má podle něj vyvolat dostatečně velkou celosvětovou krizi, která se přelije do Spojených států a poškodí Trumpovy vysoké šance na znovuzvolení.

„Je to opravdu takto prosté… Operace koronavirus měla spustit očekávanou (a stále uměle oddalovanou) světovou hospodářskou krizi,“ tvrdí vydavatel Protiproudu, podle nějž zlotřilé plány Rockefellerů zmařila Čína, která „kontrovala mohutnou protiakcí“ a izolovala centra nákazy. „Postavení obří nemocnice ve Wu-Chanu za deset dní je nevídanou demonstrací schopností čínského vedení,“ neopomněl Hájek pochválit komunistickou čínskou vládu.

„Po krachu Operace koronavirus máme zase alespoň o něco větší naději, že globalistická junta svého nedosáhne. Rozhodne se na podzim, jednoho listopadového úterý v USA,“ uzavírá optimisticky konspirátor. Podle vyjádření Světové zdravotnické organizace (WHO) z 18. února je však ještě stále brzy na to usuzovat, že epidemie opravdu začala ustupovat.

„Zkouška biologické zbraně“

Další spekulace na téma koronaviru začal šířit web periodika Zem&Vek. Vystihuje je název článku „koronavirus může být selektivní biologickou zbraní, namířenou na Čínu“.

Text vychází podle webu Manipulatori.cz ze dvou premis: jednak ze studie šesti čínských vědců, podle níž je koronavirus „mnohem nebezpečnější pro Asiaty jako pro lidi bílé rasy“, a jednak z premisy, že už v 90. letech některé vlády vyvíjely biologické zbraně a od té doby vývoj pokročil.

„Zem&Vek na základě těchto dvou premis vyvodil, že koronavirus může být biologickou zbraní použitou proti Číně. Pokud bychom i předpokládali pravdivost premis, tak z tvrzení, že mohou existovat biologické zbraně a zároveň, že koronavirus je pro Asiaty nebezpečnější, zdaleka nevychází automatický závěr, že koronavirus je biologickou zbraní namířenou proti Číně. To je totéž, jako tvrdit, že existují automobily a zároveň více lidí umírá při dopravních nehodách v Asii, tak to tedy znamená, že automobily jsou zákeřnou zbraní západních inženýrů na vyhlazení Asie,“ komentuje to web Manipulatori.cz.

Že koronavirus může být biologickou zbraní, se objevuje v různých podobách. „Virus do země dostali Američané, nakažených je už přes 100 tisíc lidí a za šířením nebezpečného onemocnění stojí wuchanská laboratoř, v níž se nové viry testují,“ spekuluje se například na čínských sociálních sítích.

V centru čínského města Wu-chan, z něhož se virus začal šířit, se skutečně nachází laboratoř určená k výzkumu smrtících patogenů (Wuchanský institut virologie), která leží 30 kilometrů od trhu s mořskými plody, považovaného za ohnisko nové epidemie. Odborníci ale teorii o biologické zbrani vyvracejí. „Neexistují žádné důkazy o tom, že by šlo o biologickou zbraň. Jakákoliv podobná tvrzení jsou úmyslným šířením dezinformací a jsou neuvěřitelně nezodpovědná,“ uvedl Vipin Narang, odborník na bezpečnostní studia z Massachusettského technologického institutu.

„Mediální hra farmaceutického průmyslu“

Možnost biologické zbraně naznačuje v dalším textu také Protiproud, který ovšem zmiňuje i jinou rozšířenou spikleneckou teorii, a sice, že jde o akci farmaceutické lobby.

„Zatím máme málo informací o tom, zda čínská epidemie koronaviru je pouze mediální hrou mocného farmaceutického průmyslového komplexu, nebo jestli jsme svědky testů na rozpoutání biologické války,“ píše 29. ledna další z autorů Protiproudu Václav Danda.

Možnost, že by mohlo jít o jakousi „hru“ farmaceutického průmyslu, připouští ve svém úvodním textu i Hájek. „Epidemii maximálně využívají farmaceutické firmy a jejich lobbyisté ve státních institucích ke kampaním pro očkovací byznys,“ píše. Rovněž tato konspirační teorie pracuje s hypotézou, že virus byl vyroben „uměle“.

Specializovaní lékaři to odmítají. Podle nich je mnohem pravděpodobnější, že virus přeskočil na člověka ze zvířete na trzích Wu-chanu.

Podle virologa Iana Jonese z britské University of Reading byli původním nositelem viru netopýři (podle studie zveřejněné na odborném serveru bioRxiv je kompatibilita wuchanského viru s netopýřím až 96procentní). Netopýři pak prostřednictvím svého trusu nebo slin infikovali jiná zvířata, z nichž se virus přenesl na člověka.

Podle českého vědce z Fakulty tropického zemědělství Jiřího Černého mohly být tímto přenašečem cibetky, podle studie čínské vědkyně Zheng-Li Shi navíc ještě prasata.