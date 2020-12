Koronavirus v ČR: Opatření pomáhají, ubývá nových případů i hospitalizovaných

aktualizováno 1.12.2020





Nárůst nových případů covidu dnes opět ve srovnání s minulým týdnem zpomalil. Laboratoře do 18:00 odhalily 2724 nakažených, minulé úterý jich za stejnou dobu bylo zhruba o 400 méně. Vzrostl ale počet hospitalizovaných. V pondělí jich v nemocnicích bylo 4741, přibližně o 240 více než v neděli. Do statistik také přibylo dalších 93 úmrtí, s koronavirem dosud v ČR zemřelo 8388 lidí. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.

Odebrané vzorky pro testování na koronavirus - ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Denní nárůsty počtu nakažených koronavirem postupně klesají od přelomu října a listopadu, kdy dosahovaly rekordních čísel kolem 15 tisíc nakažených denně. V neděli 29. listopadu například přibylo 1074 případů, což bylo nejméně za den od 20. září. O víkendu jsou nárůsty obvykle nižší kvůli menšímu počtu prováděných testů, ale i následující pondělní nárůst byl mimořádně nízký. Jednalo se o nejnižší počet případů za všední den od 5. října. V sociálních službách budou možné návštěvy. Sport dostane miliardové injekce Přečíst článek › V posledních týdnech klesají i denní počty testů na koronavirus. Zatímco na přelomu října a listopadu bylo prováděno až více než 40.000 testů denně, minulý týden bylo testů za den od zhruba 20.000 do 25.000. Přes pokles množství testovaných však postupně klesá i podíl nově zaznamenaných případů covidu-19 na počtu provedených testů. Od rekordních 38 procent na začátku listopadu klesl do neděle 29. listopadu na přibližně 20,5 procenta, což bylo nejméně od 3. října. Od 1. března, kdy byly v Česku zaznamenány první případy nákazy koronavirem, testy potvrdily covid-19 celkem u více než 523 tisíc lidí. Zemřelo dohromady 8295 lidí s covidem-19. I nárůst počtu zemřelých však v poslední době zpomaluje. V neděli přibylo 82 úmrtí a v pondělí 61, což byly nejnižší denní počty zemřelých od poloviny října. Údaje o množství úmrtí za jednotlivé dny však ministerstvo většinou opakovaně zpětně navyšuje. Ubývá rovněž lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnicích. Hospitalizovaných bylo k neděli v Česku 4504, z toho 656 ve vážném stavu. Od začátku listopadu, kdy byly počty hospitalizovaných nejvyšší za celou dobu epidemie, klesl počet lidí v nemocnicích skoro o polovinu. Krajské stanice nahradí Státní hygienická služba. Může uzavírat školy i obchody Přečíst článek › Nejvíce se covid-19 v posledních dnech šíří na Havlíčkobrodsku, kde bylo za uplynulých sedm dní zaznamenáno 573 případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. V ostatních okresech Česka jsou počty případů v přepočtu na obyvatele většinou o několik stovek nižší.

Autor: ČTK