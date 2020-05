On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Po dvouapůlměsíční pauze se mohou do škol vrátit žáci prvního stupně základních škol. Konat se mohou hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob.

Rozvolňuje se i nošení roušek. Povinné jsou ode dneška pouze ve vnitřních prostorách staveb s výjimkou vlastního bydliště, a také v prostředcích veřejné dopravy. Venku je lidé budou muset nosit pouze v případě, že se jich na jednom místě bude najednou nacházet více a rozestupy mezi nimi budou menší než dva metry. Výjimky mají děti ve školách či školkách nebo některé profese, například lidé v kancelářích.

"Nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorách zůstane zřejmě ještě delší dobu. Vývoj situace v červnu nám ukáže, jaká strategie bude do budoucna možná bez toho, abychom riskovali zhoršení epidemiologické situace," uvedl epidemilog Rastislav Maďar. Budoucí opatření mají být podle něj co nejvíc cílená, proto je možné, že zhoršení situace v jednotlivých regionech by znamenalo i lokální zpřísnění nošení roušek.

V pondělí se do škol vrací také mladší školáci, docházka je však dobrovolná. Zájem o ni museli rodiče školám nahlásit do pondělí 18. května. Někde se vrátí až 85 procent žáků, jinde jen kolem čtvrtiny. Děti ve školách rozdělí do skupin maximálně po 15 žácích, do konce školního roku se už nemají měnit ani potkávat. Ve třídách děti nebudou muset mít roušky, pokud zachovají rozestupy alespoň 1,5 metru. Na chodbách, toaletách či v šatnách budou roušky povinné.

Více zde:

Po dvou a půl měsících otevírají také dnes vnitřní prostory restaurací. I zde však bude nutné počítat s omezeními. Otevřeno budou moci mít od 06:00 do 23:00, mimo tuto dobu mohou fungovat výdejní okénka. Je to proto, že zejména v barech, na diskotékách a v nočních klubech nelze dodržovat požadované rozestupy. Zkušenosti ze zahraničí (zejména Jižní Koreje) naznačují, že s otevřením nočních klubů stoupá počet nakažených.

Hosté i personál musí mít zakrytá ústa a nos, výjimka bude platit pro lidi u stolů při konzumaci jídla a pití, stoly musejí stát dál od sebe.

Některé restaurace neotevřou vůbec

Některé restaurace, zejména v centru Prahy, však neotevřou vůbec, protože se jim to kvůli úbytku zahraniční i domácí klientely zatím nevyplatí. Konec omezení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních.

Zcela otevřít mohou za přísných hygienických a bezpečnostních pravidel také tuzemské hotely, penziony, venkovní kempy a další ubytovací zařízení. Některé pražské hotely podle informací ČTK očekávají první hosty. Chybí ale zatím zahraniční klientela. Část tuzemských hotelů, především ve městech, proto podle Stárka zůstane zavřená, větší zařízení zprovozní třeba jen část kapacity.

Sezónu mohou nyní zahájit také hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení, taxislužby, tetování a piercing. Ve sportovních zařízeních budou lidé moci nově vstupovat do jejich vnitřních prostor, jako jsou sprchy, šatny a umývárny.

Otevřou také vnitřní prostory v zoologických, botanických a dendrologických zahradách a také v hradech a zámcích. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby lidé nadále vstupenky nakupovali elektronicky on-line, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu.

O den později, od 26. května, chce Česko otevřít naprostou většinu hraničních přechodů. Ze stálých kontrol by se přešlo na namátkové a policie by působila dál od hranic. Dál ale bude platit povinnost předložit při vstupu do země negativní test na covid-19. Další uvolnění opatření, například zvýšení počtu účastníků velkých akcí, je naplánováno na 8. června. V červnu by se na základě dohod s dalšími zeměmi měly také otevírat hranice.

Zákazy na Karvinsku platí

Povolují se rovněž návštěvy v nemocnicích a sociálních zařízeních. Výjimkou je však Karvinsko, kde zákaz i nadále platí, nepovolí se zde ani hromadné akce nad 100 osob, a to kvůli nákaze v dole Darkov.

Plošné testování v souvislosti s tamní situací totiž odhalilo v neděli 212 případů onemocnění covid-19, řekl novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Opatření podle něj budou vyhlášena bez časového omezení, očekává jejich platnost přinejmenším týden až 14 dní.