„Došlo ke stagnaci stavu, tj. počet nakažených neklesá," řekl Blatný s tím, že je potřeba přijmout opatření, která budou cílit na část populace, která se nechová zodpovědně.

„To, že se skóre zvýšilo nad hodnotu 60, je dáno tím, že jsme v minulém týdnu začali brát dosavadní opatření na lehkou váhu," dodal Blatný.

Zatím podle svých slov však nenavrhuje postup ze třetího na čtvrtý stupeň, a to i kdyby zítra bylo opatření nad 60. „Zatím Česká republika nepřichází do stupně číslo 4, ale budou provedeny určité změny,“ uvedl ministr s tím, že skóre je jedním z důležitých důvodů, ale nikoliv jediným.

„Ve chvíli, kdy začněme docházet k významnému nárůstu nově diagnostikovaných osob, určitě to vede k tomu přehodnocení,“ vysvětlil. Dále řekl, že žádné rozhodnutí nebude vládou přijímáno a uváděno v platnost ze dne na den.

„I když jsme nechali stupeň 3, je zřejmé, že musíme být i nadále nesmírně obezřetní,“ doplnil ho také ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Zneužívání prodeje z okének v noci

Blatný zmínil, že lidé často zneužívali prodej z okének během nočních hodin. „Jde dokonce o přistavování takzvaných vyhřívaných stanů k okénkům, přeplněné bary, konzumace jídla a alkoholu na veřejnosti a na vánočních trzích, i když je to v rozporu s nařízeními,“ řekl ministr.

S tím souvisí i nová nařízení. „Zkracujeme otevírací doby klubů, barů a restaurací na 20. hodinu a to včetně restaurací v hotelech,“ uvedl. Spolu s uzavřením podniků nebudou moci fungovat ani výdejová okénka. Opatření bude platné od středy 9. prosince.

Přes den se ve výdejovém okénku nesmí prodávat alkohol. „To je reakce na to, že i když byl zákaz prodeje a konzumace na místě, některé restaurace alkohol prodávali a lidé jej pak konzumovali například na trzích,“ vysvětlil.

Vláda se nezabývala otevření lyžařských areálů. „Odsunuli jsme rozhodnutí o tom, kdy budou zprovozněny lyžařské vleky,“ řekl také Blatný. Právě Blatný v minulosti hovořil o tom, že by se skiareály mohly otevřít 18. prosince. Tento návrh však nakonec stáhl.

Postihy za nedodržování

Další novinkou je návrat mediků zpět do škol. „Již nebudou muset pomáhat formou pracovní povinnosti ve zdravotnických zařízeních,“ sdělil ministr s tím, že to nutně neznamená, že jejich práce musí skončit. „Neznamená, že studenti nemají smlouvy nebo pracovní dohody. To je na dobrovolné bázi a může to pokračovat dál“. Výjimku tvoří Karlovarský kraj. „Tam výpadek odchozích studentů pomůže dočasně řešit armáda,“ doplnil Blatný.

Pravděpodobně také dojde v nejkratší době k úpravám i ve výpočtu indexů. „Dochází k základní změně strategie a taky proto, že se rozjíždí strategie plošného testování, budeme muset situaci zohlednit. Mělo by to být během týdne,“ dodal.

Vláda se rovněž zabývala i možnými postihy za nedodržování opatření. „Jestliže dnes bylo možné fyzické osoby pokutovat 10 000 korun a právnické osoby nijak, novela navrhuje, aby šla pokuta fyzickým osobám 50 000 Kč a fyzickým osobám až 3 000 000 korun,“ informoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který na tiskové konferenci zastupoval svého stranického kolegu Jana Hamáčka.

„Nechci nikoho trestat, jsem z toho smutný,“ dodal Blatný s odkazem na víkendové shromažďování lidí.

Ministr zmínil i sportování v rouškách. Podle něj by mohli sportovci provádět aktivitu bez roušky, pokud se předtím nechají otestovat. „Ve chvíli, kde se neprofesionální sportovní kluby budou ochotny podrobit před každým zápasem testu, potom nemusí sportovat s rouškou. Ten výsledek testu je platný 48 hodin. Ve chvíli, kdy to nebudou aplikovat, platí pro ně omezení tak, jak jsou nastavená,“ přiblížil Blatný.

Premiér Andrej Babiš (za ANO) už informoval, že vláda bude žádat poslance o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Ministři na tiskové konferenci uvedli, že je to nutné pro zvládnutí epidemické situace.

Vakcinační strategie

„Neumím si představit, že by si většina sněmovny vazala na svědomí to, že by narůstaly počty hospitalizovaných jen proto, že by neschválili, aby měla vláda kontrolu nad současným stavem,“ sdělil ministr Zaorálek.

Vláda rovněž probírala vakcinační strategii. „Dokončuje se, ale dnes už je jasné, že bude mít 3 úrovně. Budou do ní zapojeny různé subjekty, které budou vakcinaci provádět. Nejdříve na přelomu roku se sem může dostat 400 tisíc dávek, v lednu milion,“ uvedl Blatný.

Řešilo se i zavedení úhrady celé mzdy pro lidi v covidové karanténě. To však má podle vyjádření Havlíčka řadu komplikací a vláda bude podle něj hledat i jiné cesty, jak bude lidi motivovat po 18. prosinci k testování antigenními testy.

Možnost vyplácet nemocným a lidem v karanténě plnou mzdu kabinet nezavrhl, v tomto týdnu o ní ještě budou jednat Havlíček, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO). Vzhledem k blížícímu se startu dobrovolného testování je ale podle Havlíčka třeba hledat postupy, pro které není třeba souhlas Parlamentu.

Idea směřovala k tomu, aby lidé neměli obavu chodit na antigenní testy, které budou plošné a zdarma, řekl Havlíček. Má ale zásadní bariéry, například nerovnost mezi pacienty s covidem a jinými diagnózami. Ti by stále pobírali 60 procent mzdy. Havlíček zmínil i nevoli těch, kteří už covid prodělali na 60procentní nemocenské.

Druhý den na úrovni 64 bodů

Česko je na úrovni 64 bodů protiepidemického systému PES už dva dny. Podle pravidel systému by měl ministr zdravotnictví po třech dnech, kdy bude skóre odpovídat přísnějšímu stupni opatření, než reálně platí, zvážit opětovné zpřísnění. Čtvrtý stupeň odpovídá 61 až 75 bodům.

Za růstem indexu je zvýšení reprodukčního čísla nad 1 i vývoj v jednotlivých krajích. Na úrovni 3. stupně jsou momentálně svými hodnotami indexu rizika krom Prahy (49) pouze Jihomoravský (51) a Plzeňský kraj (58). Ostatní jsou na úrovni 4. stupně, a Ústecký se dokonce s indexem 76 dostal na úroveň stupně 5.

Od čtvrtka se otevřely restaurace, služby včetně ubytovacích nebo obchody. "Když nebudeme dbát na režimová opatření, se kterými byly otevřeny, tak se ta situace může velmi zhoršit. A to i skokově," řekl v pondělí šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Už o víkendu na porušování například otevírací doby restaurací po 22:00 upozorňoval i ministr Blatný.