První čtení rozpočtu by tak mělo být schváleno v úterý, další jednání by se měla stihnout v druhém červencovém týdnu. Komunisté také budou chtít jednat s vládní koalicí o zavedení další sazby daně z příjmů právnických osob.

Návrh 500miliardového deficitu vláda předloží Sněmovně na mimořádné schůzi v úterý. Pro schválení potřebuje vládní koalice hlasy dalších poslanců, KSČM její kabinet toleruje.

O rozpočtu si povídal Deník s premiérem Andrejem Babišem:

O podpoře schodku tento týden jednali zástupci vlády s částí opozičních stran i právě s KSČM. Komunisté původně požadovali deficit nižší, po jednáních z tohoto týdne jsou ale jejich vyjednavači k vládě výrazně smířlivější.

"Shodli jsme se na tom, že podpoříme za těch podmínek, které jsou momentálně rozjednány, první čtení změny státního rozpočtu," řekl Filip. "Znamená to, že nebudeme hlasovat pro zkrácené jednání a že tedy bude probíhat projednávání ve třech čteních," dodal. V úterý by tak poslanci měli schválit navrhovaný schodek ve výši 500 miliard, v druhém červencovém týdnu by pak následovalo druhé a třetí čtení.

Dvě miliardy pro sestry

Komunisté již tento týden po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) avizovali, že budou chtít přidat asi dvě miliardy na odměny pro sestry v sociálních službách. Schillerová jejich návrh podpořila. Komunisté to předloží formou pozměňovacího návrhu.

V dnešním usnesení přijatém k otázce podpory rozpočtu vedení strany zdůrazňuje, že vládu komunisté přiměli "dát peníze z navrženého deficitu ve prospěch příštího rozvoje a novému startu koupěschopné poptávky" občanů. "Náš hlas pro rozpočet bude spojen s hlasem pro plnění našeho politického programu k udržení ekonomické suverenity a příštího rozvoje," uvedli komunisté v usnesení.

Filip dnes také novinářům řekl, že KSČM chce zahájit jednání o dani z příjmů právnických osob. Podle Filipa by ti, co získali výhody v privatizaci, měli být v době krize připraveni státu přispět. Výše druhé sazby příjmů je podle něj věcí jednání. Nechtěl ani předjímat, zda se tak stane v rámci diskuse o změně tolerančního patentu, na základě kterého KSČM podporuje vládu.

Doporučení komunistickým poslancům k postoji ke změně rozpočtu dnes od 08:00 projednával v pražském sídle KSČM výkonný výbor. Nakonec užší vedení komunistů ústřednímu výboru doporučilo přijmout souhlasné stanovisko se změnou schodku. S podobou textu, který předložil Filip s místopředsedou Stanislavem Grospičem, ale podle informací ČTK někteří členové vedení KSČM nesouhlasili, a text se proto upravoval. Jednání se tak protahovalo. K podpoře rozpočtu se vedení KSČM dobralo po asi šestihodinovém jednání.

Komunisty na podzim čekají volby nového vedení, funkci předsedy v nich chce obhajovat Filip, o pozici se chce ale ucházet také třeba místopředsedkyně a europoslankyně Kateřina Konečná. Blížící se volby se podle informací ČTK v dnešním jednání vzájemnými spory také odrážely.